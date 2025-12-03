Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 84 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Від артилерійських обстрілів з території російської федерації потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема Тимоновичі Чернігівської області; Бобилівка, Зарічне, Кучерівка Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дві атаки росіян, противник від початку доби здійснив 78 обстрілів в тому числі один із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили 11 атак ворога в районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Синельникове, Амбарне та в напрямку Колодязного. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку триває одне боєзіткнення з ворогом в районі Піщаного.

На Лиманському напрямку загарбницька армія чотири рази атакувала у районах населених пунктів Надія, Дерилове та Мирне.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки.

На Краматорському напрямку на даний час триває два боєзіткнення в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку наші воїни зупинили 16 наступальних дій ворога, в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та в напрямках Новопавлівки, Степанівки й Торського, ще три боєзіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Никанорівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Софіївки, Білицького й Гришиного. Сили оборони стримують натиск противника та вже зупинили 17 атак.

Сьогодні на Олександрівському напрямку ворог дев’ять разів атакував в районах населених пунктів Ялта, Соснівка, Вербове та Привільне.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення у районах населених пунктів Затишшя, Гуляйполе та в бік Прилук.

На Оріхівському напрямку на даний час наступальних дій противника не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників в районі Антонівського мосту, отримав відсіч.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.