ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: з початку доби на фронті – 84 боєзіткнення

Ворог продовжує штурмові дії на напрямках Донецької області.

ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 84 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Від артилерійських обстрілів з території російської федерації потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема Тимоновичі Чернігівської області; Бобилівка, Зарічне, Кучерівка Сумської області. 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дві атаки росіян, противник від початку доби здійснив 78 обстрілів в тому числі один із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили 11 атак ворога в районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Синельникове, Амбарне та в напрямку Колодязного. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку триває одне боєзіткнення з ворогом в районі Піщаного.

На Лиманському напрямку загарбницька армія чотири рази атакувала у районах населених пунктів Надія, Дерилове та Мирне. 

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки.

На Краматорському напрямку на даний час триває два боєзіткнення в районі Часового Яру. 

На Костянтинівському напрямку наші воїни зупинили 16 наступальних дій ворога, в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та в напрямках Новопавлівки, Степанівки й Торського, ще три боєзіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Никанорівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Софіївки, Білицького й Гришиного. Сили оборони стримують натиск противника та вже зупинили 17 атак.

Сьогодні на Олександрівському напрямку ворог дев’ять разів атакував в районах населених пунктів Ялта, Соснівка, Вербове та Привільне.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення у районах населених пунктів Затишшя, Гуляйполе та в бік Прилук. 

На Оріхівському напрямку на даний час наступальних дій противника не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників в районі Антонівського мосту, отримав відсіч.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.
