Шмигаль: Міноборони ввело в експлуатацію цифрову систему "Бюджет"

Міноборони запустило в роботу у Збройних силах України цифрову систему "Бюджет", вона базується на компонентах SAP – технології, яку використовують понад 90% армій НАТО.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

"Підписав наказ про введення в експлуатацію інформаційної системи "Бюджет". Тепер інформація про використання бюджетних коштів у Міноборони та Збройних силах завжди актуальна та зібрана у єдиному місці", – ідеться у повідомленні.

Як повідомляє міністр оборони, у системі "Бюджет" Генеральний штаб, командування і військові частини щодня бачать онлайн, скільки коштів виділено, використано і залишилось.

"Жодних очікувань квартальних звітів, жодних затримок і "сліпих зон" — все своєчасно і прозоро. Це дозволяє значно точніше керувати фінансуванням: помічати затримки, виявляти неефективність і швидко реагувати. Понад 60% розпорядників коштів уже працюють у системі", – додає Денис Шмигаль.

За словами міністра, система збудована на компонентах SAP — технології, яку використовують понад 90% армій НАТО.

"Ми створюємо сучасне ядро управління оборонними ресурсами, і "Бюджет" — його ключовий фінансовий компонент. Продовжуємо цифровізацію, яка робить військо сильнішим", – каже Шмигаль.