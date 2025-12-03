ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ГоловнаСуспільствоВійна

Шмигаль: Міноборони ввело в експлуатацію цифрову систему "Бюджет"

Система збудована на компонентах технології, яку використовують  понад 90% армій НАТО. 

Шмигаль: Міноборони ввело в експлуатацію цифрову систему "Бюджет"
ЗСУ ввели в експлуатацію цифрову систему "Бюджет"
Фото: Денис Шмигаль

Міноборони запустило в роботу у Збройних силах України цифрову систему "Бюджет", вона базується на компонентах SAP – технології, яку використовують понад 90% армій НАТО.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

"Підписав наказ про введення в експлуатацію інформаційної системи "Бюджет". Тепер інформація про використання бюджетних коштів у Міноборони та Збройних силах завжди актуальна та зібрана у єдиному місці", – ідеться у повідомленні.

Як повідомляє міністр оборони, у системі "Бюджет" Генеральний штаб, командування і військові частини щодня бачать онлайн, скільки коштів виділено, використано і залишилось.

"Жодних очікувань квартальних звітів, жодних затримок і "сліпих зон" — все своєчасно і прозоро. Це дозволяє значно точніше керувати фінансуванням: помічати затримки, виявляти неефективність і швидко реагувати. Понад 60% розпорядників коштів уже працюють у системі", – додає Денис Шмигаль.

За словами міністра, система збудована на компонентах SAP — технології, яку використовують понад 90% армій НАТО

"Ми створюємо сучасне ядро управління оборонними ресурсами, і "Бюджет" — його ключовий фінансовий компонент. Продовжуємо цифровізацію, яка робить військо сильнішим", – каже Шмигаль.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies