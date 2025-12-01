ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ССО уразили пусковий район БпЛА "Shahed" біля мису Чауда на ТОТ Криму

З цього району росіяни на постійній основі запускають ударні дрони по цивільних об'єктах України.

Фото: Сили спецоперацій

Підрозділи Deep Strike Сил спецоперацій відпрацювали по місцю зберігання та пуску ударних БпЛА типу Shahed біля мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили у Силах спецоперацій.

"У ніч на 28 листопада підрозділи deep strike Сил спеціальних операцій завдали успішне ураження по району зберігання та пуску ударних БПЛА типу Shahed поблизу мис Чауди, що на тимчасово окупованій території АР Крим", — ідеться у повідомленні.

У ССО наголошують, що ворог постійно використовує зазначену територію на півдні Криму для запуску ударних БпЛА різного типу по цивільній інфраструктурі України.

"Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії", — наголошують у ССО. 
