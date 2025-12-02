Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
За 11 місяців 2025 року Росія скинула на Україну майже 44 000 КАБів

Найбільше РФ скидала авіабомби у жовтні. 

За 11 місяців 2025 року Росія скинула на Україну майже 44 000 КАБів
Ілюстративне фото
Фото: 24tv.ua

За одинадцять місяців 2025 року Росія скинула на на позиції Сил оборони та прифронтові міста майже 44 000 керованих авіабомб.

Як пише Міноборони, такі дані наводиь Генштаб. 

У листопаді 2025 року інтенсивність бойових дій з боку російських окупаційних військ залишалась високою. Російська армія скинула на позиції Сил оборони та прифронтові міста понад 3 500 керованих авіаційних бомб (КАБ).

"Найгарячішим" місяцем за кількістю КАБів, якими російська армія атакувала українські підрозділи, став жовтень 2025 року – зафіксовано 5 328 керованих авіаційних бомб. 

У міністерстві кажуть, що цьогоріч російська армія посилила повітряний терор. 

Якщо упродовж 2024 року ворожа авіація скинула майже 40 000 керованих авіабомб (у середньому 109 КАБів щодоби), то за 11 місяців 2025 року – майже 44 000 керованих авіабомб. Це у середньому 130 КАБів щодоби.
Теми: , ,
﻿
