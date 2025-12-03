«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ГоловнаСуспільствоВійна

Путін пригрозив Європі "готовністю до війни вже зараз"

Кремль звинувачує європейські держави у спробі завадити миру, ініційованому США.

Путін пригрозив Європі "готовністю до війни вже зараз"
Ремонт танків Т-34-85 на бронетанковому заводі концерну «Уралвагонзавод» у Стрєльні, поблизу Санкт-Петербурга.
Фото: EPA/UPG

Російський диктатор Путін заявив, що Росія нібито не збирається вести війну з Європою - але, якщо європейські держави захочуть воювати, то Москва готова "просто зараз".

Як пише The Guardian, воєнний злочинець звинуватив європейські держави у "спробі запобігти тому, щоб адміністрація США досягла миру в Україні". Мовляв, Європа "на боці війни" і висуває вимоги, як "є неприйнятними для Росії".

Втім американська пропозиція щодо миру кремлівського диктатора теж не задовільнила - 5-годинна зустріч з делегацією США завершилася без досягнення компромісу, а саміт Путіна з Дональдом Трампом досі так і не планується. 
