Сили оборони ліквідували ще 1200 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1200 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 1 176 230 солдат.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.12.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 176 230 (+1 200) осіб
- танків – 11 393 (+6)
- бойових броньованих машин – 23 682 (+3)
- артилерійських систем – 34 780 (+12)
- РСЗВ – 1 555 (+3)
- засоби ППО – 1 253 (+0)
- літаків – 430 (+0)
- гелікоптерів – 347 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 231 (+90)
- крилаті ракети – 4 024 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 68 688 (+47)
- спеціальна техніка – 4 012 (+1)
Дані уточнюються.