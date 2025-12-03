ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Війна

Сили оборони ліквідували ще 1200 російських окупантів

Росія втратила на війні в Україні близько 1 176 230 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1200 російських окупантів
Фото: тг-канал Гострі Картузи

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1200 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 1 176 230 солдат. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 176 230 (+1 200) осіб 
  • танків – 11 393 (+6)
  • бойових броньованих машин – 23 682 (+3) 
  • артилерійських систем – 34 780 (+12) 
  • РСЗВ – 1 555 (+3)
  • засоби ППО – 1 253 (+0)
  • літаків – 430 (+0)
  • гелікоптерів – 347 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 231 (+90) 
  • крилаті ракети – 4 024 (+0) 
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 68 688 (+47) 
  • спеціальна техніка – 4 012 (+1)

Дані уточнюються. 
