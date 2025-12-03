Сили оборони ліквідували ще 1200 російських окупантів

Росія втратила на війні в Україні близько 1 176 230 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1200 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 1 176 230 солдат.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.12.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 176 230 (+1 200) осіб

танків – 11 393 (+6)

бойових броньованих машин – 23 682 (+3)

артилерійських систем – 34 780 (+12)

РСЗВ – 1 555 (+3)

засоби ППО – 1 253 (+0)

літаків – 430 (+0)

гелікоптерів – 347 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 231 (+90)

крилаті ракети – 4 024 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 68 688 (+47)

спеціальна техніка – 4 012 (+1)

Дані уточнюються.