Від початку року російська армія втратила 32 дивізії особового складу

Втрати ворога за листопад - 31 190 військових. 

Від початку року російська армія втратила 32 дивізії особового складу
Уражений російський танк (архівне фото)
Фото: Генштаб

У листопаді російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 31 190 військових. 

Про це повідомляє Міністерство оборони України. 

"Безповоротні та санітарні втрати російської армії у війні проти України в особовому складі, озброєнні та військовій техніці продовжують зростати. З початку 2025 року армія РФ втратила понад 383 000 солдатів. Умовно це дорівнює чисельності 32 дивізій - тобто близько трьох дивізій щомісяця", - йдеться в повідомленні.

Також ворог зазнав відчутних втрат в озброєнні та техніці. Протягом листопада українські воїни уразили і знищили:

  • 617 артилерійських систем;
  • понад 70 танків;
  • 157 бойових броньованих машин;
  • понад 2 400 одиниць автотранспорту.

Крім того, протягом листопада протиповітряна оборона Cил оборони знищила 9707 повітряних цілей.
