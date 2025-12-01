Від початку року російська армія втратила 32 дивізії особового складу

У листопаді російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 31 190 військових.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
"Безповоротні та санітарні втрати російської армії у війні проти України в особовому складі, озброєнні та військовій техніці продовжують зростати. З початку 2025 року армія РФ втратила понад 383 000 солдатів. Умовно це дорівнює чисельності 32 дивізій - тобто близько трьох дивізій щомісяця", - йдеться в повідомленні.
Також ворог зазнав відчутних втрат в озброєнні та техніці. Протягом листопада українські воїни уразили і знищили:
- 617 артилерійських систем;
- понад 70 танків;
- 157 бойових броньованих машин;
- понад 2 400 одиниць автотранспорту.
Крім того, протягом листопада протиповітряна оборона Cил оборони знищила 9707 повітряних цілей.