За тиждень прикордонники знищили 2 танки та 12 одиниць артилерії окупантів

Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили 2 танки та 12 одиниць артилерії окупантів.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 24 по 30 листопада українські прикордонники знищили:
-
танки - 2
-
артилерія - 12
-
бойові броньовані машини – 7
-
БпЛА типу Shahed 136/131 та “Гербера” – 95
-
склади БК та ПММ – 13
-
автомобільна та спецтехніка - 131
-
комплекси спостереження, засоби зв'язку, РЕБ, РЕР та РЛС – 134
-
БпЛА тактичного рівня - 514
-
позиції та укриття ворога – 621
-
мости та маломірні плавзасоби - 2