За тиждень прикордонники знищили 2 танки та 12 одиниць артилерії окупантів

За цей час також знищили два мости та маломірні плавзасоби росіян.

За тиждень прикордонники знищили 2 танки та 12 одиниць артилерії окупантів
Техніка прикордонників, ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили 2 танки та 12 одиниць артилерії окупантів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 24 по 30 листопада українські прикордонники знищили:

  • танки - 2

  • артилерія - 12

  • бойові броньовані машини – 7

  • БпЛА типу Shahed 136/131 та “Гербера” – 95

  • склади БК та ПММ – 13

  • автомобільна та спецтехніка - 131

  • комплекси спостереження, засоби зв'язку, РЕБ, РЕР та РЛС – 134

  • БпЛА тактичного рівня - 514

  • позиції та укриття ворога – 621

  • мости та маломірні плавзасоби - 2

Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
Фото: ДПСУ
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
﻿
