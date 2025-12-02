Армія ворога за добу втратила 1 110 солдатів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1 110 російських оккупантів, бойову броньовану машину ворога, 14 артилерійських систем, 58 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і одну спецтехніку.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.12.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 175 030 (+1 110) осіб
- танків – 11 387 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 23 679 (+1) од.
- артилерійських систем – 34 768 (+14) од.
- РСЗВ – 1 552 (+0) од.
- засоби ППО – 1 253 (+0) од.
- літаків – 430 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 141 (+51) од.
- крилаті ракети – 4 024 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 68 641 (+58) од.
- спеціальна техніка – 4 011 (+1) од.