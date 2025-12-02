Армія ворога за добу втратила 1 110 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.12.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб .

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1 110 російських оккупантів, бойову броньовану машину ворога, 14 артилерійських систем, 58 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і одну спецтехніку.

Від початку повномасштабного вторгнення війська РФ втратили близько 1 175 030 осіб.

