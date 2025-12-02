Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Армія ворога за добу втратила 1 110 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення війська РФ втратили близько 1 175 030 осіб.

Армія ворога за добу втратила 1 110 солдатів
Український танк, ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1 110 російських оккупантів, бойову броньовану машину ворога, 14 артилерійських систем, 58 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і одну спецтехніку.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 175 030 (+1 110) осіб 
  • танків – 11 387 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 23 679 (+1) од.
  • артилерійських систем – 34 768 (+14) од.
  • РСЗВ – 1 552 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 253 (+0) од.
  • літаків – 430 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 141 (+51) од.
  • крилаті ракети – 4 024 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 68 641 (+58) од.
  • спеціальна техніка – 4 011 (+1) од.

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.
