Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
ГоловнаСуспільствоВійна

ЦПД спростував заяви росіян про окупацію Вовчанська і Куп'янська

Усі гучні заяви з Кремля робляться на західну авдиторію, щоб вплинути на дипломатію.

ЦПД спростував заяви росіян про окупацію Вовчанська і Куп'янська
Фото: EPA/UPG

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко заявив, що росіяни брешуть щодо окупації Вовчанська та Краматорська.

За словами військовослужбовця, частина Вовчанська перебуває під контролем Збройних Сил України. Також ворогу не вдалося захопити Куп'янська, хоча росіяни кидають дуже багато сил, і на фронті тривають важкі бої.

У ЦПД вважають, що упродовж наступних тижнів росіяни будуть робити чимало гучних заяв щодо фронту, щоб підвищити ставки в дипломатії та вплинути на західну авдиторію.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies