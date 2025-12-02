Усі гучні заяви з Кремля робляться на західну авдиторію, щоб вплинути на дипломатію.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко заявив, що росіяни брешуть щодо окупації Вовчанська та Краматорська.

За словами військовослужбовця, частина Вовчанська перебуває під контролем Збройних Сил України. Також ворогу не вдалося захопити Куп'янська, хоча росіяни кидають дуже багато сил, і на фронті тривають важкі бої.

У ЦПД вважають, що упродовж наступних тижнів росіяни будуть робити чимало гучних заяв щодо фронту, щоб підвищити ставки в дипломатії та вплинути на західну авдиторію.