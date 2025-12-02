Генштаб: від початку дня відбулось майже 200 боєзіткнень

Кожне четверте боєзіткнення - на Покровському напрямку.

Станом на 22:00 2 грудня відбулося 191 бойове зіткнення.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Сьогодні окупанти завдали одного ракетного та 39 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 113 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 2052 дрони-камікадзе та здійснили 2634 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили сім атак росіян. Від початку доби противник здійснив 135 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку наші війська зупинили 13 атак ворога в районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Синельникове, Вовчанськ та у бік Колодязного й Ізбицького, ще два боєзіткнення наразі тривають.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 12 ворожих атак у районах населених пунктів Сеньківка, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка, чотири боєзіткнення тривають. Авіаудару зазнав Куп’янськ.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 30 разів намагались зайти на позиції українців у районах населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Греківка, Новомихайлівка, Середнє, Карпівка, Шандриголове, Колодязі, Мирне, Зарічне та у бік Степового. На даний час точиться два боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 11 атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Федорівки.

На Краматорському напрямку наразі боєзіткнень не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку росіяни 27 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Яблунівка та Русин Яр.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 48 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 130 окупантів, із них 90 – безповоротно. Знищено 19 безпілотних літальних апаратів, п’ять одиниць автомобільної техніки, танк та бойову броньовану машину, також пошкоджено автомобіль, окрім цього уражено п’ять укриттів ворожої піхоти.

На Олександрівському напрямку ворог 18 разів атакував в районах населених пунктів Ялта, Товсте, Зелений Гай, Олександроград, Соснівка, Вербове, Красногірське та Привільне.

На Гуляйпільському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень, ворог атакував у районах населених пунктів Затишшя, Гуляйполе та у бік населеного пункту Прилуки.

На Оріхівському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну спробу окупантів просунутись в районі Антонівського мосту.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.