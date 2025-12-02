«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: від початку дня відбулось майже 200 боєзіткнень

Кожне четверте боєзіткнення - на Покровському напрямку.

Генштаб: від початку дня відбулось майже 200 боєзіткнень
Українська техніка, ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Станом на 22:00 2 грудня відбулося 191 бойове зіткнення.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Сьогодні окупанти завдали одного ракетного та 39 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 113 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 2052 дрони-камікадзе та здійснили 2634 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили сім атак росіян. Від початку доби противник здійснив 135 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку наші війська зупинили 13 атак ворога в районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Синельникове, Вовчанськ та у бік Колодязного й Ізбицького, ще два боєзіткнення наразі тривають.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 12 ворожих атак у районах населених пунктів Сеньківка, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка, чотири боєзіткнення тривають. Авіаудару зазнав Куп’янськ.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 30 разів намагались зайти на позиції українців у районах населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Греківка, Новомихайлівка, Середнє, Карпівка, Шандриголове, Колодязі, Мирне, Зарічне та у бік Степового. На даний час точиться два боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 11 атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Федорівки.

На Краматорському напрямку наразі боєзіткнень не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку росіяни 27 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Яблунівка та Русин Яр.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 48 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 130 окупантів, із них 90 – безповоротно. Знищено 19 безпілотних літальних апаратів, п’ять одиниць автомобільної техніки, танк та бойову броньовану машину, також пошкоджено автомобіль, окрім цього уражено п’ять укриттів ворожої піхоти.

На Олександрівському напрямку ворог 18 разів атакував в районах населених пунктів Ялта, Товсте, Зелений Гай, Олександроград, Соснівка, Вербове, Красногірське та Привільне.

На Гуляйпільському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень, ворог атакував у районах населених пунктів Затишшя, Гуляйполе та у бік населеного пункту Прилуки.

На Оріхівському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну спробу окупантів просунутись в районі Антонівського мосту.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies