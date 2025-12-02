Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Каллас про ініціативу ЄС із боєприпасами: «Ми ще не досягли мети»

«Сильніша Україна означає чимскоріше завершення війни Путіна», - вважає глава євродипломатії.

Каллас про ініціативу ЄС із боєприпасами: «Ми ще не досягли мети»
Висока представниця ЄС Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Робота ЄС щодо постачання Україні боєприпасів триває, але блок ще не досяг мети.

Про це повідомила глава євродипломатії Кая Каллас після засідання міністрів оборони ЄС, де говорили про війну Росії проти України і європейську оборону.

«Щодо ініціативи з боєприпасами, то, на жаль, мушу сказати, що ми ще не досягли мети, хоча сьогодні одна країна-член повідомила мені, що найближчими тижнями ухвалить ще одне рішення, яке також сприятиме реалізації цієї ініціативи», - сказала Каллас. 

Вона зауважила, що нашій державі потрібні дрони та інші засоби, але «вона досі потребує боєприпасів, тож робота у цьому напрямі триває». 

«Допомога Україні зараз коштує набагато дешевше, ніж якщо ця війна триватиме. Якщо ми всі докладемо спільних зусиль, щоб допомогти Україні та чинити тиск на Росію, то ця війна швидше завершиться, і витрати також припиняться значно раніше», - наголосила глава євродипломатії.

Каллас сказала, що потрібно «досягти справедливого і тривалого миру, а не угоди, що закладе підґрунтя для наступної війни». 

«Надійне фінансування для України є ключовим. У жовтні лідери ЄС погодилися забезпечити фінансування України на наступні два роки. Сьогодні міністри наголосили на нагальній необхідності дійти згоди щодо варіантів фінансування. Багаторічне фінансування стало б переломним моментом для оборони України. Сильніша Україна означає чимскоріше завершення війни Путіна, тому що чим швидше Путін усвідомить, що він не може взяти гору над нами, тим швидше ця війна закінчиться. Ми продовжуємо роботу над досягненням консенсусу та забезпечення фінансування», - заявила дипломат.
