Трамп: США «фінансово не залучені» у війну в Україні

Президент США Дональд Трамп під час засідання уряду заявив, що Штати більше не здійснюють фінансової підтримки України у війні проти Росії, передає The Guardian.
За його словами, Вашингтон тепер лише продає зброю країнам НАТО, але не надає Києву прямих коштів.
Трамп зазначив, що американська сторона все ж намагається сприяти завершенню війни: «Ми маємо проблему з війною, яку наші люди зараз намагаються владнати між Росією та Україною».
Він підтвердив, що наразі в Росії перебувають американські представники, які «намагаються з’ясувати, чи вдасться це владнати».
Президент додав, що припинення війни є надзвичайно складним завданням: «Це не проста ситуація. Справжній безлад».
- Попри обмеження допомоги Україні США тепер також тиснуть на союзників, аби закрити нашій державі шлях до НАТО.
- CNN з посиланням на джерела пише, що під час переговорів у США українська та американська делегації обговорили сценарій, за якого Україні фактично заборонять приєднатися до НАТО.
- Це будуть робити через домовленості, які доведеться узгоджувати безпосередньо між країнами-членами НАТО та Москвою.
- Залишається відкритим питання гарантій безпеки для нашої держави. Вашингтон, наприклад, не хоче брати на себе серйозних зобов’язань.