Трамп: США «фінансово не залучені» у війну в Україні

Вашингтон тепер лише продає зброю країнам НАТО, які постачають її нашій державі.

Президент США Дональд Трамп під час засідання уряду заявив, що Штати більше не здійснюють фінансової підтримки України у війні проти Росії, передає The Guardian.

За його словами, Вашингтон тепер лише продає зброю країнам НАТО, але не надає Києву прямих коштів.

Трамп зазначив, що американська сторона все ж намагається сприяти завершенню війни: «Ми маємо проблему з війною, яку наші люди зараз намагаються владнати між Росією та Україною».

Він підтвердив, що наразі в Росії перебувають американські представники, які «намагаються з’ясувати, чи вдасться це владнати».

Президент додав, що припинення війни є надзвичайно складним завданням: «Це не проста ситуація. Справжній безлад».