Трамп: США «фінансово не залучені» у війну в Україні

Вашингтон тепер лише продає зброю країнам НАТО, які постачають її нашій державі.

Трамп: США «фінансово не залучені» у війну в Україні
президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп під час засідання уряду заявив, що Штати більше не здійснюють фінансової підтримки України у війні проти Росії, передає The Guardian

За його словами, Вашингтон тепер лише продає зброю країнам НАТО, але не надає Києву прямих коштів.

Трамп зазначив, що американська сторона все ж намагається сприяти завершенню війни: «Ми маємо проблему з війною, яку наші люди зараз намагаються владнати між Росією та Україною». 

Він підтвердив, що наразі в Росії перебувають американські представники, які «намагаються з’ясувати, чи вдасться це владнати».

Президент додав, що припинення війни є надзвичайно складним завданням: «Це не проста ситуація. Справжній безлад».

  • Попри обмеження допомоги Україні США тепер також тиснуть на союзників, аби закрити нашій державі шлях до НАТО. 
  • CNN з посиланням на джерела пише, що під час переговорів у США українська та американська делегації обговорили сценарій, за якого Україні фактично заборонять приєднатися до НАТО.
  • Це будуть робити через домовленості, які доведеться узгоджувати безпосередньо між країнами-членами НАТО та Москвою.
  • Залишається відкритим питання гарантій безпеки для нашої держави. Вашингтон, наприклад, не хоче брати на себе серйозних зобов’язань. 
﻿
