CNN: у США делегації обговорили сценарій, за якого Україні фактично заборонять приєднатися до НАТО

Під час переговорів у США українська та американська делегації обговорили зокрема сценарій, за якого Україні фактично заборонять приєднатися до НАТО.

Про це із посиланням на джерела пише CNN.

"Одним з найбільш "проблемних аспектів" мирного плану США було положення про те, що Україна має офіційно відмовитися від свого прагнення приєднатися до НАТО, закріпленого в Конституції. Це є однією з ключових вимог Росії для припинення війни, але українські чиновники продовжують її відхиляти", – йдеться у повідомленні.

Водночас джерело видання розповіло, що делегації обговорили можливий сценарій, за якого Україна фактично не зможе приєднатися до Альянсу під керівництвом США через домовленості, які доведеться узгоджувати безпосередньо між країнами-членами НАТО та Москвою.

"Україна не буде змушена офіційно, в юридичному сенсі, відмовитися від цього прагнення. Але якщо США мають щось узгодити з Росією на двосторонній основі, або якщо Росія хоче отримати якісь гарантії від НАТО, то це не залучає Україну до процесу прийняття рішень", — додало джерело.

Однак остаточне рішення щодо цього пункту мирного плану, який не буде "популярним" у країнах НАТО, ще не прийнято, і, зрештою, воно буде ухвалено президентом України, підкреслило джерело.

Видання пише, що це все ж таки свідчить, що в міру просування переговорів між США та Україною, і на тлі поїздки Стіва Віткоффа до Москви на перемовини в Кремлі, розглядаються "креативні" варіанти, які дозволили б обійти "червоні лінії" Києва.