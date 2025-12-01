CNN: у США делегації обговорили сценарій, за якого Україні фактично заборонять приєднатися до НАТО

Під час переговорів у США українська та американська делегації обговорили зокрема сценарій, за якого Україні фактично заборонять приєднатися до НАТО.
Про це із посиланням на джерела пише CNN.
"Одним з найбільш "проблемних аспектів" мирного плану США було положення про те, що Україна має офіційно відмовитися від свого прагнення приєднатися до НАТО, закріпленого в Конституції. Це є однією з ключових вимог Росії для припинення війни, але українські чиновники продовжують її відхиляти", – йдеться у повідомленні.
Водночас джерело видання розповіло, що делегації обговорили можливий сценарій, за якого Україна фактично не зможе приєднатися до Альянсу під керівництвом США через домовленості, які доведеться узгоджувати безпосередньо між країнами-членами НАТО та Москвою.
"Україна не буде змушена офіційно, в юридичному сенсі, відмовитися від цього прагнення. Але якщо США мають щось узгодити з Росією на двосторонній основі, або якщо Росія хоче отримати якісь гарантії від НАТО, то це не залучає Україну до процесу прийняття рішень", — додало джерело.
Однак остаточне рішення щодо цього пункту мирного плану, який не буде "популярним" у країнах НАТО, ще не прийнято, і, зрештою, воно буде ухвалено президентом України, підкреслило джерело.
Видання пише, що це все ж таки свідчить, що в міру просування переговорів між США та Україною, і на тлі поїздки Стіва Віткоффа до Москви на перемовини в Кремлі, розглядаються "креативні" варіанти, які дозволили б обійти "червоні лінії" Києва.
- Видання Axios пише, що переговори між США та Україною були зосереджені на тому, де, згідно з мирною угодою, буде проведено де-факто кордон з Росією.
- Перша зустріч делегацій Києва і Вашингтона відбулася в Женеві. У опублікованій спільній заяві йшлося про те, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир.
- Член перемовної делегації Сергій Кислиця розповів, що план скоротили з 28 до 19 пунктів, більшість українських інтересів врахована. Перша версія, напрацьована за участі Росії, містила пункти про скорочення української армії до 600 000, визнання Криму, Донецької і Луганської областей російськими та інші позиції, що суперечать українським інтересам.
- Які саме зміни на перших переговорах внесли до плану – невідомо. Українська сторона казала, що деякі її ключові позиції врахували. За даними CNN, між українським і американським баченням є три відмінності.