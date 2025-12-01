Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
CNN: у США делегації обговорили сценарій, за якого Україні фактично заборонять приєднатися до НАТО

Цей пункт називають "одним із найпроблемніших" у мирному плані. 

CNN: у США делегації обговорили сценарій, за якого Україні фактично заборонять приєднатися до НАТО
переговори делегацій України і США 30 листопада 2025 року
Фото: фейсбук-сторінка Рустема Умєрова

Під час переговорів у США українська та американська делегації обговорили зокрема сценарій, за якого Україні фактично заборонять приєднатися до НАТО. 

Про це із посиланням на джерела пише CNN

"Одним з найбільш "проблемних аспектів" мирного плану США було положення про те, що Україна має офіційно відмовитися від свого прагнення приєднатися до НАТО, закріпленого в Конституції. Це є однією з ключових вимог Росії для припинення війни, але українські чиновники продовжують її відхиляти", – йдеться у повідомленні. 

Водночас джерело видання розповіло, що делегації обговорили можливий сценарій, за якого Україна фактично не зможе приєднатися до Альянсу під керівництвом США через домовленості, які доведеться узгоджувати безпосередньо між країнами-членами НАТО та Москвою.

"Україна не буде змушена офіційно, в юридичному сенсі, відмовитися від цього прагнення. Але якщо США мають щось узгодити з Росією на двосторонній основі, або якщо Росія хоче отримати якісь гарантії від НАТО, то це не залучає Україну до процесу прийняття рішень", — додало джерело.

Однак остаточне рішення щодо цього пункту мирного плану, який не буде "популярним" у країнах НАТО, ще не прийнято, і, зрештою, воно буде ухвалено президентом України, підкреслило джерело. 

Видання пише, що це все ж таки свідчить, що в міру просування переговорів між США та Україною, і на тлі поїздки Стіва Віткоффа до Москви на перемовини в Кремлі, розглядаються "креативні" варіанти, які дозволили б обійти "червоні лінії" Києва.

  • Видання Axios  пише, що переговори між США та Україною були зосереджені на тому, де, згідно з мирною угодою, буде проведено де-факто кордон з Росією.
  • Перша зустріч делегацій Києва і Вашингтона відбулася в Женеві. У опублікованій спільній заяві йшлося про те, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. 
  • Член перемовної делегації Сергій Кислиця розповів, що план скоротили з 28 до 19 пунктів, більшість українських інтересів врахована. Перша версія, напрацьована за участі Росії, містила пункти про скорочення української армії до 600 000, визнання Криму, Донецької і Луганської областей російськими та інші позиції, що суперечать українським інтересам.
  • Які саме зміни на перших переговорах внесли до плану – невідомо. Українська сторона казала, що деякі її ключові позиції врахували. За даними CNN, між українським і американським баченням є три відмінності. 
