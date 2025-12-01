Axios: у “напружених” переговорах між США та Україною домінувало питання повоєнних кордонів

Президент України Володимир Зеленський хотів обговорити територію безпосередньо з Трампом, але американський президент заявив, що зустрінеться з Зеленським або Путіним лише після досягнення угоди.

Переговори між США та Україною були зосереджені на тому, де, згідно з мирною угодою, буде проведено де-факто кордон з Росією.

Про це Axios повідомили два українських чиновники.

Вони назвали п'ятигодинну зустріч “складною” та “напруженою”, але продуктивною.

Видання нагадує, що президент Росії Володимир Путін, який, як очікується, зустрінеться з посланцем президента Трампа у вівторок, наполягає на тому, що Росія не зупиниться, доки не візьме під контроль весь Донбас на сході України.

“США хочуть, щоб Україна передала цю територію, щоб переконати Путіна укласти мир, але це було б болісною та політично вибуховою поступкою”, – зазначає Axios.

Американська сторона прибула на недільну зустріч до ексклюзивного гольф-клубу Shell Bay поблизу Маямі, що належить посланцю США Стіву Віткоффу, сподіваючись досягти прогресу в питанні території, яке Віткофф потім міг би представити Путіну на їхній зустрічі.

За словами двох українських чиновників, після години в розширеному форматі зустріч звузилась до трьох посадовців з кожної сторони – лінія територіального контролю була практично єдиним питанням, що обговорювалося.

З американського боку були присутні Віткофф, державний секретар Марко Рубіо та радник Трампа і його зять Джаред Кушнер. Українську сторону представляли секретар РНБО Рустем Умєров, начальник Генерального штабу ЗСУ, генерал Андрій Гнатов та заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

У неділю Трамп, повертаючись з Флориди до Вашингтона, на борту літака Air Force One, повідомив журналістам, що його проінформували про результати переговорів, і він вважає, що “є хороший шанс, що ми зможемо укласти угоду”.

Очікується, що Умєров зустрінеться із Зеленським сьогодні у Парижі і надасть йому більш детальний звіт про переговори. Віткофф планує вилетіти до Москви в понеділок і зустрітися з Путіним у вівторок.

WSJ написало, що американсько-українські переговори включають обговорення ймовірних термінів проведення виборів в Україні й можливих варіантів обміну територіями з Росією.

Що було раніше

Перша зустріч делегацій Києва і Вашингтона відбулася в Женеві. За її результатами на сайті ОП опублікували спільну заяву США та України, в якій зазначили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Остаточні рішення про рамковий документ ухвалюватимуть президенти США і України.

Член перемовної делегації Сергій Кислиця розповів, що план скоротили з 28 до 19 пунктів, більшість українських інтересів врахована. Перша версія, напрацьована за участі Росії, містила пункти про скорочення української армії до 600 000, визнання Криму, Донецької і Луганської областей російськими та інші позиції, що суперечать українським інтересам.

Які саме зміни на перших переговорах внесли до плану – невідомо. Українська сторона казала, що деякі її ключові позиції врахували. За даними CNN, між українським і американським баченням є три відмінності.

Паралельно з роботою зі США Україна проводила консультації з лідерами Європи.

Тиск стосовно укладання угоди Вашингтон активізував у листопаді. Американські військові на чолі з генералом, міністром Сухопутних військ Доном Дрісколлом, привезли до України "мирний план". За даними американських медіа, цей план їм передали з Москви і невідомо, чи американська сторона в ньому щось змінила перед тим, як привезти українцям.