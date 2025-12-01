Головне за понеділок, 1 грудня: ракетна атака на Дніпро, понад 200 боєзіткнень, Зеленський в Парижі

Бойові дії на Донеччині, 202 бойових зіткнення, ворожі обстріли, заочний арешт Міндіча, слово року за версією Oxford University Press. Яким запам’ятається 1377-й день повномасштабної війни.

Рятувальник на місці обстрілу у Дніпрі

Сьогодні, 1 грудня, росіяни атакували ракетами Дніпро. Станом на 18:40 було відомо про чотирьох загиблих. Кількість поранених збільшилася до 43, 10 в важкому стані.

Як повідомили у ОВА, удар припав на підприємство. Також ушкоджені 4 будівлі навчальних закладів і стільки ж багатоповерхівок, 2 СТО, понад півсотні авто.

Станом на 14:23 пошукову операцію завершили.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 1 грудня відбулося 202 бойових зіткнення.

Чверть боєзіткнень - на Покровському напрямку.

Президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув до Франції.

Як повідомляє Суспільне, Зеленський вже зустрівся з Емманюелем Макроном. Вони відвідають виробничі потужності французького авіакосмічного підприємства Dasssault Aviation.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга також повідомив, що в межах візиту зустрівся із французьким колегою Жаном-Ноелем Барро. Сибіга подякував Франції за її вагому підтримку України і додав, що з нетерпінням очікує на "дуже успішний" візит президента Зеленського.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро напередодні заявив, що переговори про досягнення миру в Україні "не можуть відбутися без європейців", пише Le Figaro. Він також зазначив, що візит президента України до Парижа "не випадковий".

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

У розмові взяли участь секретар РНБО Рустем Умєров, а також лідери Франції та Великої Британії Емманюель Макрон та Кір Стармер.

На пресконференції в Парижі президент Зеленський також поділився подробицями перемовин української делегації із США.

Депутати фракції «Слуги народу» провели засідання з урядовцями щодо ухвалення проєкту бюджету на наступний рік.

Про це повідомили джерела LB.ua за результатами засідання фракції «Слуги народу».

«Петро (Порошенко, голова фракції «Європейська солідарність») може спокійно блокувати трибуну, голосів на бюджет нема всередині СН», - розповів один з депутатів за результатами засідання фракції «Слуга народу» з прем’єркою Юлією Свириденко та міністром фінансів Сергієм Марченком.

Співрозмовник наголосив, що уряд не врахував правки нардепів до проєкту бюджету на наступний рік. Зокрема, щодо підвищення зарплат вчителям.

Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо Тимура Міндіча.

Передбачається, що після обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою НАБУ вживатиме заходів щодо оголошення Міндіча в міжнародний розшук.

Видавництво Oxford University Press обрало термін “rage bait” (гнівний клікбейт) словом 2025 року – після триденного публічного голосування, в якому взяли участь понад 30 000 учасників, пише DW.

Зазначається, що використання “rage bait” значно зросло за останні 12 місяців, ставши “визначальним виразом цифрового клімату 2025 року”. Цей термін стосується “онлайн-контенту, навмисно розробленого для того, щоб викликати гнів чи обурення, – через провокаційність та образливість – заради збільшення трафіку або взаємодії з дописом".

Експерти Oxford Language кажуть, що цей термін відображає, як онлайн-культура еволюціонувала від привернення уваги кліками до емоційної маніпуляції.

