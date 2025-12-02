​Росіяни поранили 13 мирних мешканців Нікопольщини

Один з поранених госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Сьогодні, 2 грудня, російська окупаційна армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області понад 20 разів артилерією та безпілотниками.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Внаслідок російських ударів постраждали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади.

“13 людей постраждали протягом дня на Нікопольщині. Поранений 74 років госпіталізований у стані середньої тяжкості. Ще троє чоловіків та дев’ятеро жінок – на амбулаторному лікуванні”, - написав начальник ОВА.

Також внаслідок ударів окупантів пошкоджені інфраструктура, комунальний заклад, адмінбудівля, 7 багатоквартирних і приватний будинки, господарські споруди, торгівельний павільйон та легкові автомобілі.