Умєров доповів Зеленському про результати переговорів зі США у Флориді

Секретар РНБО Рустем Умєров доповів Володимирові Зеленському про підсумки переговорів у Сполучених Штатах.

За словами Умєрова, «маємо суттєвий поступ у просуванні достойного миру та зближенні наших позицій з американською стороною».

«Наші ключові цілі – безпека, суверенітет і надійний мир – залишаються незмінними й поділяються американською стороною. Попереду – продовження консультацій і робота над узгодженням спільного рамкового рішення», - зазначив очільник РНБО.

Опісля Зеленський заявив, що «важливо, що є конструктив у розмові, і про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету й національних інтересів України».

«Будемо працювати далі. Очікую на повну доповідь нашої команди при особистій зустрічі», - підсумував глава держави.