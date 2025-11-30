Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Умєров доповів Зеленському про результати переговорів зі США у Флориді

«Наші ключові цілі – безпека, суверенітет і надійний мир – залишаються незмінними», - запевнив очільник РНБО.

Секретар РНБО Рустем Умєров
Фото: Олександр Ратушняк

Секретар РНБО Рустем Умєров доповів Володимирові Зеленському про підсумки переговорів у Сполучених Штатах. 

За словами Умєрова, «маємо суттєвий поступ у просуванні достойного миру та зближенні наших позицій з американською стороною». 

«Наші ключові цілі – безпека, суверенітет і надійний мир – залишаються незмінними й поділяються американською стороною. Попереду – продовження консультацій і робота над узгодженням спільного рамкового рішення», - зазначив очільник РНБО.

Опісля Зеленський заявив, що «важливо, що є конструктив у розмові, і про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету й національних інтересів України». 

«Будемо працювати далі. Очікую на повну доповідь нашої команди при особистій зустрічі», - підсумував глава держави.
Теми: , , , ,
