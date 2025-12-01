Bloomberg: Україна здійснила рекордну кількість атак по стратегічній нафтовій інфраструктурі РФ у листопаді

Це наймасштабніша кампанія проти енергетичного сектору РФ від початку повномасштабної війни.

У листопаді 2025 року Україна здійснила рекордну кількість атак на стратегічну нафтову інфраструктуру Росії, демонструючи наймасштабнішу кампанію проти енергетичного сектору країни-агресора від початку повномасштабної війни, пише Bloomberg.

Упродовж листопада, українські сили щонайменше 14 разів завдали ударів по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) за допомогою далекобійних безпілотників. Це — найвищий показник за весь час ведення відповідної кампанії.

Атаки співпали з операціями проти нафтових терміналів на Чорному морі, а також із вибухами на танкерах так званого "тіньового флоту", які транспортували російську нафту в обхід санкцій.

Під прицілом українських дронів опинилися об’єкти у центральній частині РФ — поблизу Москви, у Поволжі та на чорноморському узбережжі. Така тактика має на меті зменшити доходи Кремля від торгівлі нафтою, послабити можливості Росії фінансувати подальше ведення війни та спричинити технологічні й логістичні збої у роботі критично важливих підприємств.

За оцінками Bloomberg, до посилення українських атак упродовж останнього року ці НПЗ забезпечували понад 20% загального обсягу перероблення російської нафти.

Аналітична компанія Kpler повідомляє, що серія ударів зумовила істотне падіння видобутку і перероблення. За їхніми даними, у листопаді Росія переробляла приблизно 5 млн барелів на добу, тоді як у попередні роки осінній показник тримався на рівні 5,3–5,5 млн барелів.

Аналітики попереджають про ризики подальшого зниження, оскільки російська інфраструктура не завжди здатна швидко та безпечно відновитися після повторних ударів. У Kpler зазначають, що невпевненість щодо стабільності роботи НПЗ зростає, попри проведення ремонтів, — це погіршує перспективи російської нафтової галузі в середньостроковій перспективі.

Зростання інтенсивності українських атак відбувається паралельно зі спробами Сполучених Штатів активізувати дипломатичні зусилля та просувати ідею потенційних мирних переговорів. Попри це, Київ продовжує реалізовувати стратегію економічного та військово-технічного виснаження противника, використовуючи асиметричні інструменти та високоточні дрони далекої дії.