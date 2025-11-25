У ніч на 25 листопада Сили оборони атакували українською зброєю низку стратегічних об’єктів окупантів: авіаремонтний завод, підприємства із виробництва дронів, нафтовий термінал та НПЗ.

Про це повідомили у Генштабі.

"В рамках зниження воєнно-економічного та наступального потенціалів російського агресора у ніч на 25 листопада підрозділи Ракетних військ і артилерії у взаємодії зі Силами спеціальних операцій , берегових ракетних військ ВМС та Сил безпілотних систем із застосуванням реактивних БпЛА «Барс» і крилатих ракет «Нептун» завдали успішних ударів по декількох стратегічних об’єктах російського агресора", – розповіли там.

Зокрема у м. Таганрог Ростовської області РФ зафіксовано ураження Авіаремонтного заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" та підприємства з виробництва БпЛА "Молнія" - "Атлант Аеро".

Спостерігалися численні вибухи та значні пожежі на території об'єктів.

Під час удару по заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" ймовірно уражено експериментальний літак А-60. Також це підприємство здійснює ремонт і модернізацію літаків ДРЛВ А-50 та російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Окрім того, підрозділи Сили оборони України у тісній взаємодії завдали успішного ураження по нафтовому терміналу "Шесхаріс" у Новоросійську, а також нафтопереробному заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї РФ.

За попередньою інформацією, у Новоросійську уражено нафтові стендери (пристрої наливу/зливу нафти до танкерів) і пускову установку зі складу ЗРК С-400.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

"Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил рф триватиме до повного припинення російської збройної агресії росії проти України", – наголосили у Генштабі.