Орбан зібрався до Москви 28 листопада

Угорський журналіст Саболч Пані на сторінці у Facebook стверджує, що володіє інформацією про підготовку візиту прем'єр-міністра країни Віктора Орбана до Москви 28 листопада з метою зустрічі із кремлівським очільником Путіним.

Якщо така поїздка станеться, це буде вже третій випадок від початку повномасштабної російсько-української війни, коли голова угорського уряду особисто спілкуватиметься з російським диктатором. У 2023 році вони бачилися під час поїздки до Китаю - і політик тоді заявив, що в Україні відбувається "воєнна операція". А минулоріч Орбан вирушив до Москви одразу після того, як завітав до Києва - і подав це як "мирну місію", вчергове посварившись з керівництвом Євросоюзу.

Офіційно вояж Орбана у ворожу столицю поки не підтверджений.