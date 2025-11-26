Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Київ. Скасована прем’єра
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСуспільствоВійна

Орбан зібрався до Москви 28 листопада

Третій рік поспіль стабільно зустрічається з диктатором Путіним.

Орбан зібрався до Москви 28 листопада
Віктор Орбан і Путін
Фото: EPA/UPG

Угорський журналіст Саболч Пані на сторінці у Facebook стверджує, що володіє інформацією про підготовку візиту прем'єр-міністра країни Віктора Орбана до Москви 28 листопада з метою зустрічі із кремлівським очільником Путіним.

Якщо така поїздка станеться, це буде вже третій випадок від початку повномасштабної російсько-української війни, коли голова угорського уряду особисто спілкуватиметься з російським диктатором. У 2023 році вони бачилися під час поїздки до Китаю - і політик тоді заявив, що в Україні відбувається "воєнна операція". А минулоріч Орбан вирушив до Москви одразу після того, як завітав до Києва - і подав це як "мирну місію", вчергове посварившись з керівництвом Євросоюзу

Офіційно вояж Орбана у ворожу столицю поки не підтверджений.  
