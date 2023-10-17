Орбан зустрівся з Путіним у Китаї та сказав, що Угорщина ніколи не хотіла протистояти РФ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент РФ Володимир Путін провели зустріч у Китаї, на полях пекінського саміту. Голова угорського уряду сказав, що його країна "ніколи не хотіла протистояти Росії", а хотіла налагоджувати тісні взаємини, пише Reuters.

Президент РФ схвально охарактеризував відносини між його країною та Угорщиною – єдиним членом Євросоюзу, що від початку повномасштабного вторгнення росіян протистояв допомозі Україні. Путін сказав, що Угорщина є однією з країн Європи, з якими РФ "зберігає" і "розвиває" відносини.

Візит Путіна до Пекіна є першим за час вторгнення його армії в Україну, здійсненим не в країни колишнього СРСР. Китай не є підписантом Римського статуту, тож не має зобов'язання арештовувати Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду, виданим за воєнний злочин в Україні – викрадення дітей.

Британська газета Financial Times раніше написала, що Європейська комісія готується виділити Угорщині 13 мільярдів євро з фондів ЄС, які наразі заморожені через проблеми з верховенством права у Будапешті. Цей крок міг би забезпечити підтримку Будапешта щодо збільшення бюджету блоку та фінансову допомогу Україні. До того НАЗК виключило угорський OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни. Нацагентство додало банк OTP до списку в травні, що викликало різку реакцію з боку Угорщини, яка негайно заявила, що блокуватиме військову допомогу ЄС.

Політика Угорщини за часів Орбана ніколи не була проукраїнською, і навіть навпаки. Будапешт неодноразово сигналізував, що перешкоджатиме процесу вступу України до Євросоюзу.

Угорщина неодноразово закидала України "неприйнятність" мовного закону через свою діаспору на Закарпатті. Країна роками блокувала засідання комісії Україна-НАТО, вимагаючи "відновлення прав меншин". Тепер замість комісії діє Рада, і її зустрічі країнами-членами блоку блокуватися не можуть.

Під час повномасштабного вторгнення Угорщина не постачає Україні зброю та озброєння, хоча допомагає із лікуванням українських військових.