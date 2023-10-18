Байден відклав візит до Йорданії після удару по лікарні Гази, - Білий дім

Президент США Джо Байден відклав свій візит до Йорданії після удару по лікарні Гази та поїде лише до Ізраїлю під час своєї близькосхідної поїздки.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" та AFP із посиланням на Білий дім.

Зазначається, що Байден прийняв таке рішення після "консультації" з королем Йорданії Абдаллою II і "у світлі днів жалоби", оголошених президентом Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом, який мав взяти участь у саміті разом із президентом Єгипту.

За даними DPA, Йорданія вже скасувала запланований на середу саміт за участі президента США.

Байден мав 18 жовтня відвідати Ізраїль, а також Йорданію, де у нього були заплановані зустрічі з королем Йорданії, президентом Єгипту і головою палестинської адміністрації. Президент США мав намір обговорити з ними питання щодо забезпечення гуманітарної допомоги цивільному населенню Гази.

Нагадаємо, після удару по баптистській лікарні Аль-Ахлі в місті Газа ввечері 17 жовтня загинули понад 500 людей.

Офіційні палестинські особи повідомляють, що удар по лікарні завдала ізраїльська авіація. Ізраїль заперечує свою причетність до вибуху і стверджує, що він був спричинений палестинською ракетою.

Як відомо, Ізраїль оголосив війну ісламістському угрупованню, визнаному терористичним в ЄС і США, наступного дня після того, як бойовики ХАМАС 7 жовтня прорвали укріплений кордон Ізраїлю та Гази і вбили понад 1300 людей, більшість із яких були цивільними, 199 людей бойовики ХАМАС взяли в заручники. Ізраїль відповів на цей терористичний акт бомбардуваннями Сектора Гази. В результаті агинули щонайменше 2670 людей, переважно мирних жителів. Понад мільйон людей покинули свої домівки, оскільки Ізраїль готує масштабну наземну операцію в Газі.