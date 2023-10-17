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З Версальського палацу евакуйовано всіх людей через загрозу вибуху

Палац закрили з "міркувань безпеки".

З Версальського палацу евакуйовано всіх людей через загрозу вибуху
Фото: пресслужба Версальського палацу, "Х"

У Франції відбулась евакуація з Версальського палацу через загрозу вибуху. Про це у вівторок повідомив телеканал BFMTV з посиланням на джерела в поліції.

Співрозмовник в поліції розповів, що правоохоронці отримали повідомлення про замінування. Вибухотехніки вже виїхали на місце.

У свою чергу пресслужба Версальського палацу повідомила у мережі "Х", що евакуація була проведена з "міркувань безпеки". 

"До кінця дня Версальський палац буде зачинений для відвідувань", – йдеться у повідомленні прееслужби палацу.

Нагадаємо, минулого тижня Уряд Франції оголосив, що країна перебуває у стані "надзвичайної готовності до нападу" на тлі побоювань щодо наслідків конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС. А в понеділок школу у Франції, де мусульманин зарізав вчителя, евакуювали після повідомлення про бомбу.

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