З Версальського палацу евакуйовано всіх людей через загрозу вибуху

У Франції відбулась евакуація з Версальського палацу через загрозу вибуху. Про це у вівторок повідомив телеканал BFMTV з посиланням на джерела в поліції.

Співрозмовник в поліції розповів, що правоохоронці отримали повідомлення про замінування. Вибухотехніки вже виїхали на місце.

У свою чергу пресслужба Версальського палацу повідомила у мережі "Х", що евакуація була проведена з "міркувань безпеки".

"До кінця дня Версальський палац буде зачинений для відвідувань", – йдеться у повідомленні прееслужби палацу.

Нагадаємо, минулого тижня Уряд Франції оголосив, що країна перебуває у стані "надзвичайної готовності до нападу" на тлі побоювань щодо наслідків конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС. А в понеділок школу у Франції, де мусульманин зарізав вчителя, евакуювали після повідомлення про бомбу.