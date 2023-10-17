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З Ізраїлю вилетів третій літак з українцями

Літак вирушив до румунського Бухаресту.

З Ізраїлю вилетів третій літак з українцями
Фото: EPA/UPG

Продовжується евакуація громадян України з Ізраїлю.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

16 жовтня, о 22:38 за місцевим часом, з аеропорту Бен Гуріон у Тель Авіві до румунського Бухаресту відлетів третій евакуаційний рейс з 74 громадянами України.

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Більшість з пасажирів цього рейсу - жінки та діти.

“Посольство надало необхідне сприяння та консульську допомогу співвітчизникам”, - запевнили в МЗС.

Раніше з Тель-Авіва вилетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України, з яких - 107 жінок та 23 дітей. А в суботу, 14 жовтня, українське посольство в Ізраїлі організувало перший евакуаційний рейс з Ізраїлю для українців, які не можуть виїхати з країни.

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