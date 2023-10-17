З Ізраїлю вилетів третій літак з українцями

Продовжується евакуація громадян України з Ізраїлю.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

16 жовтня, о 22:38 за місцевим часом, з аеропорту Бен Гуріон у Тель Авіві до румунського Бухаресту відлетів третій евакуаційний рейс з 74 громадянами України.

Більшість з пасажирів цього рейсу - жінки та діти.

“Посольство надало необхідне сприяння та консульську допомогу співвітчизникам”, - запевнили в МЗС.

Раніше з Тель-Авіва вилетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України, з яких - 107 жінок та 23 дітей. А в суботу, 14 жовтня, українське посольство в Ізраїлі організувало перший евакуаційний рейс з Ізраїлю для українців, які не можуть виїхати з країни.