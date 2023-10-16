Головне за понеділок, 16 жовтня: загострення на Куп’янському та Лиманському напрямках, візит голови ОБСЄ

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 53 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 6 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 16 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське Донецької області. Сили оборони відбили 7 атак противника. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Керамік, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони успішно відбили 16 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 1 артилерійський засіб противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 16 жовтня – в нашій новині.

Ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках в останні дні суттєво загострилась, заявив командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський.

За словами Сирського, росіяни хочуть прорвати оборону українців та знову захопити наші території. Рашисти готуються до реваншу.

"Але завдяки діям наших підрозділів ворогу виконати свої плани не вдасться", - зазначив командувач.

До Києва з візитом прибув чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі.

"Побував у школі в Києві, яка зазнала обстрілів з боку РФ. Це – суворе нагадування про нагальну потребу миру. Кожна дитина заслуговує на безпеку, освіту та світле майбутнє", - написав Буяр Османі в соцмережі Х і опублікував фото.

Голова ОБСЄ також зустрінеться з високопосадовцями, парламентаріями, представниками громадянського суспільства та співробітниками позабюджетної Програми ОБСЄ з підтримки України.

Докладніше – в новині.

16 жовтня стартували заплановані щорічні ядерні навчання "Стійкий полудень". У тренувальних польотах над південною Європою залучать до 60 літаків.

У маневрах беруть участь 13 країн-союзників та різні типи літаків, серед яких - сучасні винищувачі та американські бомбардувальники B-52, які прилетять зі Сполучених Штатів, а також звичайні літаки та літаки спостереження і дозаправки. Тренувальні польоти пройдуть над Італією, Хорватією та Середземним морем.

"Наші навчання допоможуть забезпечити надійність, ефективність та безпеку наших засобів ядерного стримування. Це посилає чіткий сигнал про те, що НАТО захищатиме всіх союзників", — заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

У навчаннях беруть участь винищувачі, які здатні нести ядерні боєголовки, але використовують при цьому бойові бомби. Навчання пов'язані з поточними подіями у світі і їх проводять щонайменше за тисячу кілометрів від кордонів Росії.

Навчання триватимуть до 26 жовтня.

В Німеччині активісти розпочали збір підписів під петицією із закликом до влади країни передати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

“Тепер ми всі дуже добре знаємо, що Путін вирішив зруйнувати європейський мирний порядок. Ми переконані, що постачання зброї Україні не продовжить війну, а збільшить шанси припинити бійню в Україні. Постачання ракет Taurus не збільшило б ризик можливої ескалації, а зменшило б. І навпаки, подальша недостатня рішучість Заходу збільшує цей ризик і заохочує путінську військову групу проливати більше крові в Європі. Ми не повинні дозволити Путіну продовжувати морально та ідеологічно харчуватися страхами деяких західних політиків!” - йдеться у петиції.

Активісти підкреслюють, що крилаті ракети Taurus допоможуть швидше витіснити російських окупантів із зайнятих ними територій, врятують людські життя в Україні та не дадуть затягувати війну. Це, в свою чергу, збільшує шанси на загальну політичну поразку Путіна. Її вітали б не лише всі демократичні країни світу, а навіть розумна меншість проєвропейських громадян Росії.

“Оскільки інші партнери по НАТО здійснюють подібні поставки тривалий час, для Німеччини було б політичною ганьбою знову відставати. Ми відкрито протестуємо проти того, що канцлер Олаф Шольц блокує поставку в Україну крилатих ракет Taurus, хоча у правлячій коаліції є згода щодо цього”, - наголосили автори петиції. Вони просять всіх відповідальних депутатів Бундестагу посилити тиск на канцлера всіма силами та засобами.

Раніше повідомлялось, що Шольц не дає дозвіл на передачу ракет Taurus Україні, бо хоче уникнути “ескалації” і щоб не стати “частиною конфлікту”. Він також згадав про конституційні обмеження, але не зазначив, про що саме йдеться.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!