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Голова ОБСЄ Буяр Османі прибув до Києва

Він побував у школі, яка зазнала обстрілів з боку росіян.

Голова ОБСЄ Буяр Османі прибув до Києва
Буяр Османі (архівне фото)
Фото: twitter.com/Bujar_O

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі прибув з візитом до Києва.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

"Побував у школі в Києві, яка зазнала обстрілів з боку РФ. Це – суворе нагадування про нагальну потребу миру. Кожна дитина заслуговує на безпеку, освіту та світле майбутнє", - написав він і опублікував фото.

Османі додав, що позабюджетна Програма ОБСЄ з підтримки України надає психосоціальну допомогу постраждалим дітям.

Голова ОБСЄ також зустрінеться з високопосадовцями, парламентаріями, представниками громадянського суспільства та співробітниками позабюджетної Програми ОБСЄ з підтримки України.

"Дискусії будуть зосереджені на найбільш нагальних викликах, з якими стикається цивільне населення через триваючу війну Росії проти України, а також на подальшій ролі ОБСЄ у підтримці українського народу, інституцій та громадянського суспільства", - повідомляється на сайті Організації.

Нагадаємо, що глава ОБСЄ приїздив до Києві цьогоріч у січні, невзі після того, як вступив на посаду.

У липні Парламентська асамблея ОБСЄ визнала Росію державою спонсором-тероризму, а ПВК "Вагнер" - терористичною організацією.

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