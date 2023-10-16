Він побував у школі, яка зазнала обстрілів з боку росіян.

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі прибув з візитом до Києва.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

"Побував у школі в Києві, яка зазнала обстрілів з боку РФ. Це – суворе нагадування про нагальну потребу миру. Кожна дитина заслуговує на безпеку, освіту та світле майбутнє", - написав він і опублікував фото.

Witnessing the impact on children's & education in a school in #Kyiv targeted by RF attacks.



It’s a stark reminder of urgent need for peace. Every child deserves safety, education & bright future.@OSCE #SPU provides psycho-social help to affected children. #ItsAboutPeople pic.twitter.com/Fle8sxeZUI — Bujar Osmani (@Bujar_O) October 16, 2023

Османі додав, що позабюджетна Програма ОБСЄ з підтримки України надає психосоціальну допомогу постраждалим дітям.

Голова ОБСЄ також зустрінеться з високопосадовцями, парламентаріями, представниками громадянського суспільства та співробітниками позабюджетної Програми ОБСЄ з підтримки України.

"Дискусії будуть зосереджені на найбільш нагальних викликах, з якими стикається цивільне населення через триваючу війну Росії проти України, а також на подальшій ролі ОБСЄ у підтримці українського народу, інституцій та громадянського суспільства", - повідомляється на сайті Організації.

Нагадаємо, що глава ОБСЄ приїздив до Києві цьогоріч у січні, невзі після того, як вступив на посаду.

У липні Парламентська асамблея ОБСЄ визнала Росію державою спонсором-тероризму, а ПВК "Вагнер" - терористичною організацією.