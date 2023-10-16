В Ізраїлі кількість жертв становить близько 1300, у Газі – 2750

Кількість жертв в Ізраїлі внаслідок атак ХАМАС станом на ранок 16 жовтня становить 1300, ще 4000 поранені. Також відомо про 199 заручників, які терористи захопили та утримують в секторі Гази, повідомляє Jerusalem Post.

Палестинські рятувальники сьогодні повідомили про щонайменше 1000 безвісти зниклих унаслідок авіаударів по секторі Гази, пише Al Jazeera. Палестинська влада заявила про 2750 жертв і понад 9000 поранених.

Речник ізраїльських збройних сил спростував поширені медалі домовлевності про припинення вогню.

"Припинення вогню немає. Ми повідомимо громадськість, якщо щось зміниться", – сказав він.

Ізраїль закликає цивільних евакуюватися на південь Гази із інших частин сектору.

Речник також сказав, що "Хезболла" здійснила стрілянину на півночі Ізраїлю за підтримки Ірану, щоб відвернути ЦАХАЛ від південного фронту.

Крім як до Ізраїлю, з Гази можна було виїхати лише до Єгипту, але зараз обидва кордони закриті. З Ізраїлю триває евакуація іноземців.