Ізраїль евакуює жителів 2-кілометрової зони біля Лівану

Ізраїль оголосив про евакуацію жителів 2-кілометрової зони біля Лівану, пише The Guardian.

“Це відбувається на фоні перестрілок з Хезболлою паралельно з конфліктом на півдні Ізраїлю з ХАМАС”, − зазначає видання.

У заяві Сил оборони Ізраїлю та міністерства оборони йдеться, що план схвалив міністр оборони Йоав Галлант. Він передбачає евакуацію 28 поселень.

Мешканців переселять у гостьові будинки, що субсидуються державою.

Нагадаємо, тимчасові сили ООН у Лівані (UNIFIL) заявили про влучання ракети в їхню штаб-квартиру, що розташована у місті Ен-Накура.

Ліванський терористичний рух "Хезболла" заявив, що "повністю готовий" приєднатися до ХАМАСу у війні проти Ізраїлю, коли прийде час.