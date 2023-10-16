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Ізраїль евакуює жителів 2-кілометрової зони біля Лівану

Переселять мешканців 28 поселень. 

Ізраїль евакуює жителів 2-кілометрової зони біля Лівану
Хезболла обстріляла ізраїльський армійський пост на півдні Лівану
Фото: EPA/UPG

Ізраїль оголосив про евакуацію жителів 2-кілометрової зони біля Лівану, пише The Guardian.

“Це відбувається на фоні перестрілок з Хезболлою паралельно з конфліктом на півдні Ізраїлю з ХАМАС”, − зазначає видання.

У заяві Сил оборони Ізраїлю та міністерства оборони йдеться, що план схвалив міністр оборони Йоав Галлант. Він передбачає евакуацію 28 поселень. 

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Мешканців переселять у гостьові будинки, що субсидуються державою.

Нагадаємо, тимчасові сили ООН у Лівані (UNIFIL) заявили про влучання ракети в їхню штаб-квартиру, що розташована у місті Ен-Накура. 

Ліванський терористичний рух "Хезболла" заявив, що "повністю готовий" приєднатися до ХАМАСу у війні проти Ізраїлю, коли прийде час.

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