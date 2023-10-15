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Джон Кірбі не виключає залучення військових США для звільнення заручників в Газі

Невідомі місце знаходження та точна кількість американців, яких захопили бойовики ХАМАС.

Джон Кірбі не виключає залучення військових США для звільнення заручників в Газі
Фото: ЕРА/UPG

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що він не виключає залучення американських військ для звільнення заручників, яких захопили під час останнього нападу бойовики ХАМАС. Однак, за словами Кірбі, наразі це не планується.

Про це пише The Hill.

Відповідаючи на запитання Fox News Sunday, чи він "абсолютно виключає" можливість перебування будь-яких американських сил на території сектору Гази, Кірбі сказав: "Я не буду виключаю жодних дій, коли справа доходить до повернення наших заручників додому… Ми працюємо над цим щогодини".

Вважається, що ХАМАС тримає в заручниках більше 100 людей, включаючи цивільних, ізраїльських солдатів і невідому кількість американців. Державний департамент заявив у суботу, що 15 американських громадян залишаються зниклими безвісти, хоча офіційні особи США підкреслили, що це не означає, що всі вони є заручниками.

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Кірбі також заявив, що наразі "немає ніяких планів або намірів вводити американські війська, щоб брати участь в цій боротьбі між Ізраїлем і ХАМАСом".

Речник Ради національної безпеки США додав, що наразі невідоме місце знаходження американських заручників та їхня кількість. 

"Ми активно намагаємося з'ясувати, де саме вони перебувають, але ми навіть не знаємо, скільки їх точно. Ми бачили невелику групу, ми знаємо, що їх може бути більше, вони можуть бути в різних групах, їх можуть переміщати", – сказав Кірбі, зазначивши, що США мають бути "обережними" у своїх публічних обговореннях зусиль із повернення заручників.

Нагадаємо, вчора Державний департамент США заявив, що кількість підтверджених жертв серед американців сягнула 27.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у Газі утримуються 126 громадян Ізраїлю.

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