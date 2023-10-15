США провели закулісні переговори з Іраном, щоб застерегти його від ескалації війни в Ізраїлі, - Салліван

«У нас є засоби приватного зв'язку з Іраном, і ми скористалися цими засобами протягом останніх кількох днів, щоб роз'яснити в приватному порядку те, що ми сказали публічно», - заявив радник.

Днями США провели закулісні переговори з Іраном, щоб застерегти країну від ескалації війни в Ізраїлі.

Про це повідомив радник з національної безпеки США Джейк Салліван на каналі CBS News, передає Bloomberg.

"У нас є засоби приватного зв'язку з Іраном, і ми скористалися цими засобами протягом останніх кількох днів, щоб роз'яснити в приватному порядку те, що ми сказали публічно", - сказав Салліван.

Він додав, що США не можуть виключати, що Іран може втрутитися у війну і відстежують можливість прямого втручання Тегерану, так і діяльність Хезболли.

Радник зазначив, що Штати бачать "реальний ризик ескалації на північному кордоні" Ізраїлю, тому в суботу, 14 жовтня, оголосили, що відправляють ударну групу авіаносця Eisenhower в межах своїх зусиль зі стримування.

Наразі за словами Саллівана, немає жодних конкретних нових розвідданих, які свідчать про те, що ризик ескалації з боку Ірану збільшився.

Попри те, що США працюють над тим, аби забезпечити повернення заручників та відкрити коридор, щоб мирні жителі могли покинути Газу, Білий дім не диктував Ізраїлю конкретних прохань відкласти свої військові операції, сказав радник.

"Я не збираюся вдаватися в наші приватні розмови з ізраїльтянами, але ми не втручаємося в їхнє військове планування і не намагаємося давати їм інструкції або запити щодо їхнього військового планування", - сказав Салліван.

Він також спростував повідомлення про те, що переговори між Ізраїлем та Саудівською Аравією щодо встановлення дипломатичних відносин були офіційно припинені, хоча й визнав, що увага в регіоні була зосереджена на поточній ситуації.

"Немає якоїсь формальної паузи. Однак довгострокова мета створення більш мирного та більш інтегрованого регіону Близького Сходу, зокрема, за допомогою нормалізації, залишається в центрі уваги зовнішньої політики США", - підкреслив радник.

Нагадаємо, в інтерв'ю LB.ua колишній глава аналітичного відділу воєнної розвідки Армії оборони Ізраїлю (АМАН) – генерал Йоссі Купервассер заявив, що зараз імовірність того, що Іран прямо втрутиться у війну в Ізраїлі - відносно невелика.

14 жовтня армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) анонсувала новий розширений етап операції проти ХАМАС у секторі Гази. Йдеться про інтегровану та скоординовану атаку з повітря, моря і суші. Опісля Іран попередив, що якщо "військові злочини та геноцид Ізраїлю не будуть негайно припинені, ситуація може вийти з-під контролю".