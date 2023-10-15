Новий пакет озброєнь для Ізраїлю та України значно перевищуватиме $2 мільярди, - Салліван

Джо Байден цього тижня має провести інтенсивні переговори з цього приводу із Конгресом.

Новий пакет озброєнь для Ізраїлю та України значно перевищуватиме два мільярди доларів.

Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, передає The Guardian.

Салліван в інтерв'ю CBS сказав, що президент Сполучених Штатів Джо Байден цього тижня проведе інтенсивні переговори з Конгресом США про необхідність схвалення пакету заходів.

Нагадаємо, днями Салліван заявляв, що США мають достатньо ресурсів для того, щоб одночасно підтримувати боротьбу України проти російської агресії та підтримувати Ізраїль у захисті своєї території і громадян.

Минулого тижня американська армія закликала Конгрес схвалити додаткове фінансування для підтримки Ізраїля і України.