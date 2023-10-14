Із Тель-Авіва вилетів перший евакуаційний рейс із українцями.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

“Перший евакуаційний рейс із 207 громадянами України, зокрема 63 дітьми, на борту вилетів із Тель-Авіва до Бухареста”, - написав Ніколенко.

Він зазначив, що наступний рейс планується на завтра, 15 жовтня, до м. Клуж (Румунія). Планується вивезти 155 українців.

Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що за дві години до евакуації українців та іноземців із сектору Гази з незрозумілих причин МЗС Ізраїлю повідомили, що не гарантують безпеку і відкликають цей дозвіл. Із сектору Гази потребують евакуації 243 українці. Але ця цифра не остаточна.

До цього видання The Guardian повідомило, що тисячі палестинців втікають на південь Сектора Гази, навколо якого скупучуються війська Ізраїлю. Іноземним громадянам дозволили залишити анклав.

Вже сьогодні, 14 жовтня, прем’єр Ізраїлю Нетаньягу відвідав війська біля Сектора Гази, які повідомили йому, що вони готові до бойових дій у секторі Гази.