По півночі Ізраїлю вдарили ракети із Сирії, ЦАХАЛ відповів артилерійським обстрілом

Повідомлень про постраждалих чи руйнування немає.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила, що ракети були запущені на північ Ізраїлю з Сирії, і каже, що вона відповідає артилерійським обстрілом по джерелу вогню, повідомляє The Times of Israel.

ЦАХАЛ не уточнює, скільки ракет було випущено з Сирії.

Сирени лунали в Алмі, поблизу кордону з Ліваном, і в Авней-Ейтан, на Голанських висотах, недалеко від кордону з Сирією.

Повідомлень про постраждалих чи руйнування немає.

Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня, армія Ізраїлю анонсувала новий розширений етап операції проти ХАМАС “з повітря, моря та суші”. Акцент нового етапу війни буде зроблений на значну наземну операцію.