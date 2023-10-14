Навідник танку розповів про своє екіпірування та приблизну вартість повного спорядження
Навідник танку розповів про своє екіпірування та приблизну вартість повного спорядження
Ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаєм та Росією Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»
Ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаєм та Росією Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»
Чоловік, який погрожував підірватися у центрі Варшаві, здався поліції (оновлено)
Чоловік, який погрожував підірватися у центрі Варшаві, здався поліції (оновлено)
COVID-19 існує, і пандемія не скінчилась. Що й досі важливо знати про коронавірусну хворобу
COVID-19 існує, і пандемія не скінчилась. Що й досі важливо знати про коронавірусну хворобу
Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні, – джерела
Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні, – джерела
Кандидатом від республіканців на посаду спікера Палати представників Конгресу став Джим Джордан
Кандидатом від республіканців на посаду спікера Палати представників Конгресу став Джим Джордан
Росія фінансувала ХАМАС для атаки на Ізраїль, – The Wall Street Journal
Росія фінансувала ХАМАС для атаки на Ізраїль, – The Wall Street Journal
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Як Концепт посилення стійкості демократії спричинив скандал і хто насправді його писав?
Як Концепт посилення стійкості демократії спричинив скандал і хто насправді його писав?
ГоловнаСвіт

По півночі Ізраїлю вдарили ракети із Сирії, ЦАХАЛ відповів артилерійським обстрілом

Повідомлень про постраждалих чи руйнування немає.

По півночі Ізраїлю вдарили ракети із Сирії, ЦАХАЛ відповів артилерійським обстрілом
Фото: EPA/UPG

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила, що ракети були запущені на північ Ізраїлю з Сирії, і каже, що вона відповідає артилерійським обстрілом по джерелу вогню, повідомляє The Times of Israel. 

ЦАХАЛ не уточнює, скільки ракет було випущено з Сирії.

Сирени лунали в Алмі, поблизу кордону з Ліваном, і в Авней-Ейтан, на Голанських висотах, недалеко від кордону з Сирією.

Повідомлень про постраждалих чи руйнування немає.

Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня, армія Ізраїлю анонсувала новий розширений етап операції проти ХАМАС “з повітря, моря та суші”. Акцент нового етапу війни буде зроблений на значну наземну операцію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies