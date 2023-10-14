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Критично важливо, щоб усі ми дбали про цивільних, – Блінкен про операцію Ізраїлю у Газі

Зокрема, йде робота над створенням безпекових зон у Газі та коридорів для гуманітарної допомоги. 

Критично важливо, щоб усі ми дбали про цивільних, – Блінкен про операцію Ізраїлю у Газі
Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

Державний секретар Ентоні Блінкен під час зустрічі з міністром закордонних справ Саудівської Аравії принцем Фейсалом бін Фарханом аль-Саудом в Ер-Ріяді заявив, що є критично важливим подбати про цивільних під час воєнної операції Ізраїлю у секторі Гази, повідомляє Радіо Свобода. 

“У той час як Ізраїль реалізує своє законне право захищати свій народ і намагається гарантувати, аби подібне ніколи не повторилося, критично важливо, щоб усі ми дбали про цивільних. І ми разом працюємо, щоб зробити саме це, зокрема, працюємо над створенням безпекових зон у Газі, працюємо над створенням коридорів, щоб гуманітарна допомога могла дістатися людей, які її потребують”, – заявив Блінкен.

Він зазначив, що ніхто не хоче бачити страждання цивільних людей з будь-якої сторони.

Нагадаємо, нещодавно міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Ізраїль врахувати гуманітарну ситуацію у Газі при проведенні там операції. Німеччина та інші країни обговорюють можливість передачі гуманітарної допомоги цивільним мешканцям Гази через кордон з Єгиптом.  

Сьогодні прем’єр Ізраїлю Нетаньягу відвідав війська біля Сектора Гази, які повідомили йому, що вони готові до бойових дій у секторі Гази.

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