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Тисячі палестинців втікають на південь Сектора Гази, навколо якого скупучуються війська Ізраїлю

Іноземним громадянам дозволили залишити анклав.

Тисячі палестинців втікають на південь Сектора Гази, навколо якого скупучуються війська Ізраїлю
Фото: EPA/UPG

Тисячі палестинців продовжують залишати північ Сектору Гази, рухаючись на південь території у переповнені школи, будинки та тимчасові притулки, у той час, як Ізраїль завдає авіаударів по заблокованій смузі напередодні очікуваного наземного вторгнення.

Про це пише The Guardian.

Іноземним громадянам дозволили залишити анклав у суботу відповідно до угоди, погодженої Єгиптом, Ізраїлем та Сполученими Штатами.

“Близько 2,3 мільйона палестинців опинилися в пастці в Газі, зіткнувшись із жахливою ескалацією кровопролиття та страждань після того, як Ізраїль закрив усі переходи на свою територію, а Єгипет заявив, що не дозволить біженцям в'їжджати та зміцнив свій прикордонний перехід”, − зазначає видання.

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Reuters зазначає з посиланням на речника ЦАХАЛу, що навколо сектора Гази скупчуються війська Ізраїлю, “готуючись до наступного етапу операцій”.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Терористичне угруповання ХАМАС закликало людей не виїжджати, заявляючи, що дороги небезпечні, а вчора десятки людей загинули унаслідок ударів по автомобілях і вантажівках, що перевозили біженців. Ізраїль стверджує натомість, що ХАМАС заважає людям виїхати, аби використовувати їх як живий щит.

У Газі швидко завершуються запаси продовольства, палива та води після оголошеної Ізраїлем повної блокади регіону. Сьогодні міністерство охорони здоров'я Гази заявило, що кількість загиблих палестинців унаслідок авіаударів Тель-Авіа досягла понад 2200 осіб, серед них 724 дитини та 458 жінок. 

Фото: EPA/UPG

Унаслідок удару бойовиків загинуло 1300 людей, переважно ізраїльських цивільних осіб. Терористи також захопили десятки заручників. У відповідь Ізраїль пообіцяв “викориніти” ХАМАС. 

Нагадаємо, президент США Джо Байден пообіцяв беззастережну підтримку Ізраїлю, який у ці хвилини готується до наземної операції у секторі Газа. Однак його адміністрація стурбована тим, що ізраїльський уряд не готовий до наслідків масштабного вторгнення.

У ніч на суботу винищувачі ЦАХАЛу завдали широкомасштабних ударівпо всьому сектору Гази. Попередньо, внаслідок ударів загинув Мерада Абу Мерада, який "очолював повітряну систему ХАМАСу в місті Газа і був головним чином відповідальний за керівництво терористами під час суботньої різанини".

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