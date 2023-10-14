На виборах у Новій Зеландії перемогли опозиціонери

Результат став шоком для лейбористів, які два роки тому здобули абсолютну більшість в уряді.

Опозиційна Національна партія перемогла на виборах у Новій Зеландії, отримавши достатньо місць, щоби сформувати коаліцію зі своїми правими союзниками.

Про це пише BBC.

Чинний прем'єр-міністр Кріс Гіпкінс із Лейбористської партії зателефонував лідеру партії Крісу Люксону і визнав свою поразку.

Люксон, який став депутатом парламенту у 2020 році, подякував національним виборцям і сказав, що вони “отримали надію, а ви проголосували за зміни”.

Газета New Zealand Herald повідомила, що Національна партія, за прогнозами, отримає 51 місце, Лейбористська – 33, Зелені – 13, Акт − 12, NZ First – 8, а “Ті Паті Маорі” – чотири місця.

Результати націоналістів у поєднанні з результатами правої партії “Акт” дозволили б створити коаліцію з більшістю у 121-місцевому парламенті.

Гіпкінс, який обійняв посаду прем'єр-міністра після відставки Джасінди Ардерн, подякував прихильникам за їхню передвиборчу роботу і сказав, що результат “не той, якого хтось би із нас хотів”.

Деякі з ключових передвиборних обіцянок Люксона включали зниження податків для людей із середнім доходом та боротьбу зі злочинністю. Одним із ключових питань напередодні виборів була вартість життя в країні, яка особливо постраждала від уповільнення економіки Китаю, його найбільшого торгового партнера, та війни в Україні.

Результат став шоком для лейбористів, які під керівництвом Ардерн здобули абсолютну більшість в уряді в 2020 році, що є нечуваним для гібридної форми пропорційного представництва Нової Зеландії. Але з того часу лейбористи втратили підтримку, оскільки багато новозеландців незадоволені зростанням цін та тривалою ізоляцією країни через коронавірус. Врати партії були значними: деякі високопосадовці, ймовірно, втратять свої місця, зокрема Наная Махута, міністр закордонних справ.

Нагадаємо, австралійці не підтримали пропозицію визнати аборигенів у своїй конституції та створити орган для консультування парламенту з питань корінних народів.