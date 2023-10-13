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Лідером виборів у Польщі є партія Моравецького “Право і справедливість”, − опитування Politico

PiS доведеться шукати партнера з коаліції. Найбільш вірогідним кандидатом є “Конфедерація свободи й справедливості” − антиєвропейська партія, яка проти надання допомоги Україні.

Лідером виборів у Польщі є партія Моравецького “Право і справедливість”, − опитування Politico
прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький
Фото: EPA/UPG

Лідером виборів у неділю, 15 жовтня є партія прем'єр-міністра Матеуша Моравецького “Право і справедливість” (PiS), а друге місце посідає “Громадянська коаліція”, яку очолює колишній глава Ради ЄС Дональд Туск.

Про це пише Politico з посиланням на своє опитування.

Однак результат може виявитися непереконливим, зазначає видання. Ні “Право та справедливість”, ні “Громадянська коаліція”, найімовірніше, не наберуть достатньо голосів для формування уряду.

Якщо PiS набере прогнозовані 37% голосів, партії доведеться шукати партнера з коаліції. Найбільш вірогідним кандидатом є “Конфедерація свободи й справедливості” − антиєвропейська ультраправа лібертаріанська партія, яка хоче заборонити аборти, зокрема у випадках зґвалтування, лібералізувати доступ до вогнепальної зброї та виступає проти допомоги Україні. 

Разом “Право і справедливість” та Конфедерація можуть набрати до 47%, що може дозволити їм сформувати уряд, якщо деякі з дрібніших партій не зможуть подолати виборчий поріг. “PiS може набрати трохи менше ніж 50% голосів, але все одно зможе отримати достатньо місць, щоб сформувати урядову коаліцію більшості з Конфедерацією”, − додає Politico.

Але лідери Конфедерації, які досягли успіху як аутсайдери, мало зацікавлені в об'єднанні сил із PiS чи іншою партією. Кшиштоф Босак, один із лідерів Конфедерації, виключив таку можливість, що «Конфедерація не має наміру продовжувати владу PiS або сприяти поверненню Туска до влади”.

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“Підвішений парламент − дуже ймовірний сценарій”, − йдеться у матеріалі.

Ситуація не є простішою для “Громадянської коаліції” Туска, яка обіцяє повернути Польщу на проєвропейський шлях. Навіть якщо опозиційні партії разом отримають більшість голосів і місць у наступному польському парламенті, це буде дуже незначна більшість. 

У будь-якому разі “Право і справедливість”, найімовірніше, матиме першу спробу для формування уряду.

“Що б не сталося, результат вплине на всю Європу. PiS є у суперечці з Брюсселем щодо верховенства права. Об’єднання з Конфедерацією, яка, окрім того, що виступає проти ЄС, виступає проти допомоги Україні, навряд чи загоїть розкол – навпаки”, − додає Politico.

Сама виборча кампанія була затьмарена масштабним скандалом із хабарями за візи для мігрантів, спрямованим проти “Права і справедливості”, побиттям опозиційного депутата і критикою з боку спостерігачів за виборчим процесом, які заявили − кампанія “перегріта та поляризована”.

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