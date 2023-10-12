Велика Британія розмістить кораблі для підтримки Ізраїлю

Голова уряду Великобританії Ріші Сунак сказав, що військова підтримка "запобігтиме подальшій ескалації".

Сполучене Королівство відправить два кораблі Королівського флоту до східного Середземномор’я, щоб підтримати Ізраїль. Також Велика Британія направить для підтримки літаки спостереження.

Про це повідомляє BBC News.

“Літак розпочне патрулювання завтра, щоб «відстежувати загрози регіональній стабільності, такі як передача зброї терористичним групам»”, – йдеться у повідомленні.

Також для підтримки Ізраїлю будуть використані засоби спостереження, вертольоти, літаки P8 і рота морської піхоти.

Голова уряду Великобританії Ріші Сунак сказав, що військова підтримка "запобігтиме подальшій ескалації".

Уточнюється, що британські збройні сили перебуватимуть у режимі очікування, щоб "надавати практичну підтримку Ізраїлю та партнерам у регіоні, а також запропонувати стримування та гарантії”.

Оперативна група Королівського флоту буде переміщена в цей район наступного тижня для підтримки гуманітарних зусиль.

Прем'єр-міністр сказав, що уряд "має бути однозначним", щоб переконатися, що "жахливі сцени", які розгортаються в Ізраїлі, "не повторяться".

“Наші військові та дипломатичні команди в усьому регіоні також підтримуватимуть міжнародних партнерів у відновленні безпеки та забезпеченні надходження гуманітарної допомоги до тисяч невинних жертв цього варварського нападу терористів ХАМАС”, – сказав Сунак, і додав, що "жахливі сцени", які розгортаються в Ізраїлі, не мають повторитись.

Сунак попросив посилити військові групи в Ізраїлі, на Кіпрі та в усьому регіоні для підтримки планування на випадок надзвичайних ситуацій.

Як раніше повідомлялось, ударна авіаносна група ВМС США на чолі із флагманом авіаносцем Gerald R. Ford прибуває до Східного Середземномор'я.

До складу групи входять авіаносець Gerald R. Ford з 8 ескадрильями ударної і допоміжної авіації, крейсер класу "Тікондерога" Normandy, есмінці класу "Арлі Берк" – Thomas Hudner, Ramage, Carney та Roosevelt.

Разом із групою прибувають штурмові літаки і літаки підтримки.