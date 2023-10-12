ПАРЄ закликала до реформування Радбезу ООН і створення спецтрибуналу для Росії

Парламентська Асамблея Ради Європи закликала до реформування Радбезу ООН і створення спецтрибуналу для Росії.
Про це повідомила членкиня української делегації в ПАРЄ, народна депутатка України Євгенія Кравчук.
Відповідна резолюція набрала 70 голосів.
ПАРЄ також оприлюднила рекомендації державам-членам:
- утриматися від офіційної взаємодії з урядами Росії та Білорусі, особливо у сфері дипломатичних призначень;
- розпочати діалог щодо реформування ключових безпекових інституцій, зокрема Ради Безпеки ООН;
- всебічно підтримати процес створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.
За словами Кравчук, українська делегація запропонувала правку, яку теж підтримали - це заклик до створення комплексного механізму компенсації, зокрема, розвиток вже створеного Реєстру збитків, завданих агресією РФ.
"Це означатиме черговий поступ у забезпеченні відповідальності РФ, зокрема фінансової. Основа вже закладена – Реєстр створено. Тепер необхідно, аби постраждалі дійсно розпочали отримувати компенсації", - зазначила депутатка.
Нагадаємо, нині для Росії міжнародна спільнота зробила декілька неприємних сюрпризів. Зокрема, Організація Об'єднаних Націй продовжила моніторинг порушень прав людини у Росії ще на рік. А МОК призупинив діяльність Олімпійського комітету Росії - російський комітет визнав чотири олімпійські організації з окупованих територій України.