ПАРЄ закликала до реформування Радбезу ООН і створення спецтрибуналу для Росії

Також ПАРЄ підтримала заклик до створення комплексного механізму компенсації, зокрема, розвиток вже створеного Реєстру збитків, завданих агресією РФ.

Парламентська Асамблея Ради Європи закликала до реформування Радбезу ООН і створення спецтрибуналу для Росії.

Про це повідомила членкиня української делегації в ПАРЄ, народна депутатка України Євгенія Кравчук.

Відповідна резолюція набрала 70 голосів.

Фото: Facebook/Yevheniya Kravchuk

ПАРЄ також оприлюднила рекомендації державам-членам:

утриматися від офіційної взаємодії з урядами Росії та Білорусі, особливо у сфері дипломатичних призначень;

розпочати діалог щодо реформування ключових безпекових інституцій, зокрема Ради Безпеки ООН;

всебічно підтримати процес створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

За словами Кравчук, українська делегація запропонувала правку, яку теж підтримали - це заклик до створення комплексного механізму компенсації, зокрема, розвиток вже створеного Реєстру збитків, завданих агресією РФ.

"Це означатиме черговий поступ у забезпеченні відповідальності РФ, зокрема фінансової. Основа вже закладена – Реєстр створено. Тепер необхідно, аби постраждалі дійсно розпочали отримувати компенсації", - зазначила депутатка.

Нагадаємо, нині для Росії міжнародна спільнота зробила декілька неприємних сюрпризів. Зокрема, Організація Об'єднаних Націй продовжила моніторинг порушень прав людини у Росії ще на рік. А МОК призупинив діяльність Олімпійського комітету Росії - російський комітет визнав чотири олімпійські організації з окупованих територій України.