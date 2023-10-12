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ПАРЄ закликала до реформування Радбезу ООН і створення спецтрибуналу для Росії

Також ПАРЄ підтримала заклик до створення комплексного механізму компенсації, зокрема, розвиток вже створеного Реєстру збитків, завданих агресією РФ.

ПАРЄ закликала до реформування Радбезу ООН і створення спецтрибуналу для Росії
Євгенія Кравчук
Фото: надано "ЧЕСНО"

Парламентська Асамблея Ради Європи закликала до реформування Радбезу ООН і створення спецтрибуналу для Росії.

Про це повідомила членкиня української делегації в ПАРЄ, народна депутатка України Євгенія Кравчук.

Відповідна резолюція набрала 70 голосів.

Фото: Facebook/Yevheniya Kravchuk

ПАРЄ також оприлюднила рекомендації державам-членам:

  • утриматися від офіційної взаємодії з урядами Росії та Білорусі, особливо у сфері дипломатичних призначень;
  • розпочати діалог щодо реформування ключових безпекових інституцій, зокрема Ради Безпеки ООН;
  • всебічно підтримати процес створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

За словами Кравчук, українська делегація запропонувала правку, яку теж підтримали - це заклик до створення комплексного механізму компенсації, зокрема, розвиток вже створеного Реєстру збитків, завданих агресією РФ.

"Це означатиме черговий поступ у забезпеченні відповідальності РФ, зокрема фінансової. Основа вже закладена – Реєстр створено. Тепер необхідно, аби постраждалі дійсно розпочали отримувати компенсації", - зазначила депутатка.

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Нагадаємо, нині для Росії міжнародна спільнота зробила декілька неприємних сюрпризів. Зокрема, Організація Об'єднаних Націй продовжила моніторинг порушень прав людини у Росії ще на рік. А МОК призупинив діяльність Олімпійського комітету Росії - російський комітет визнав чотири олімпійські організації з окупованих територій України.

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