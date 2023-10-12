Третій день увага українців прикута до ситуації на Авдіївському напрямку, де противник активізував наступальні дії.

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України за добу знищили в Авдіївці Донецької області вісім одиниць російської важкої техніки та десятки загарбників.

Про це повідомлє командування Сил спецоперацій у фейсбуці.

"Третій день увага українців прикута до ситуації на Авдіївському напрямку, де противник активізував наступальні дії. Однак Сили оборони зірвали плани навіженого ворога, відбили всі атаки та втримали позиції", - йдеться в повідомленні.

Станом на зараз у ході вдало проведених засідок, нальотів та успішної роботи екіпажів ударних БПАК 3-го полку ССО знищено п’ять танків, БМП, БТР, бронеавтомобіль “Тигр”, а також десятки російських загарбників.

Нагадаємо, що захисники України тримають оборону на Авдіївському напрямку, наступають на Бахмутському і Мелітопольському.