Голова національної енергетичної компанії „Укренерго“ Володимир Кудрицький заявив, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак.

Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

“Перший рівень – це дійсно простий захист від вибухової хвилі, від уламків. Це переважно наповнені піском або біг-беги, або габіони, або якісь інші конструкції, які прості, які захищають саме від непрямого влучання чи то ракети, чи то «шахеда». Другий рівень – це захист від прямого влучання «шахедів». І третій рівень найбільш складний і найбільш масштабні конструкції – це захист комплексний від «шахедів» і ракет”, – повідомив Кудрицький.

За його словами, перший рівень захисту у вигляді мішків з піском – базовий, що лишився з минулої зими, а стосовно другого і третього рівнів захисту, то, як стверджує Кудрицький, “ці роботи зараз виконуються активно”.

На питання, коли зведення цих конструкцій може бути завершене, він припустив, що це може бути в листопаді, “до холодів повинні встигнути”.

“Ми не можемо повністю, на 100% убезпечитись від масованих ракетних або дронових атак. Але що ми можемо зробити? Ми можемо знизити цей ризик до такого контрольованого рівня. Насправді що важливо? Щоб енергосистема вижила впродовж зими. Важливо, щоб швидкість, з якою ворог руйнує енергосистему, не перевищувала або не сильно перевищувала швидкість, з якою ми відновлюємо. І тоді ситуація контрольована”, – зазначив Кудрицький.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україну знову чекає битва за електроенергію. Росія відновила певні запаси ракет.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський заявив, що цієї зими російські терористи знову намагатимуться знищити енергосистему України. Про загрози говорили на Ставці Верховного Головнокомандувача.