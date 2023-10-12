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У Румунії виявили воронку від падіння безпілотника після чергової атаки росіян на українські портову інфраструктуру

Місцеві правоохоронці збирають докази для проведення слідчих дій. 

У Румунії виявили воронку від падіння безпілотника після чергової атаки росіян на українські портову інфраструктуру
Ілюстративне фото: момент одного з попередніх падінь "шахеда" на території Румунії
Фото: МЗС

У Румунії виявили воронку від падіння безпілотника. 

Про це повідомляє Міноборони Румунії. 

Зазначається, що воронку виявили після обстрілу росіянами української портової інфраструктури поблизу кордону між Україною та Румунією.

Безпілотник упав за три кілометри від міста Плауру, що навпроти Ізмаїлу. Вжито заходів щодо охорони території та повідомлено компетентні структури для збору доказів та проведення слідчих дій відповідно до процедур.

Міноборони Румунії заявило, що рішуче засуджує напади, здійснені Російською Федерацією на окремі об’єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї: “Ці напади є невиправданими та серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права”.

Нагадаємо, лише вчора голова Міноборони Румунії Анджел Тилвар заявив, порпередні російські безпілотники впали на територію Румунії випадково. Їх, начебто, збила українська ППО.

Зазначимо, після виходу із зернової угоди у липні Росія почала націлюватися на українські порти та склади вздовж Дунаю. Після таких атак безпілотниками по Ізмаїльському району Одещини, у Румунії неодноразово знаходили уламки російських безпілотників. Також, у прикордонних селах Румунії з Одеською областю почали будувати укриття та сповіщати про повітряну тривогу.

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