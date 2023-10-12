Окупанти обстріляли за добу 12 населених пунктів Донеччини та вбили двох людей

Упродовж минулої доби, 11 жовтня, армія РФ завдала удари по 12 населених пунктах Донеччини. Внаслідок російських атак двоє людей загинули та четверо зазнали поранень.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Ворог бив по містах Авдіївка, Святогірськ, Часів Яр, смт Желанне, Курдюмівка, Неліпівка, Очеретине, селах Максимівка, Нетайлове, Новоселівка Перша, Первомайське, Уманське. Пошкоджені 19 цивільних об’єктів – 12 житлових будинків, храм, кінотеатр, підприємство, господарську споруду, ЛЕП.

Авдіївка витримала 13 російських атак, з них 11 – авіаудари. Внаслідок обстрілів загинула людина, ще двоє отримали поранення. Зруйновано 5 багатоквартирних будинків, 3 приватних оселі, кінотеатр, цех.

З артилерії окупанти поцілили по Очеретиному – вбили людину. «Ураганами» росіяни накрили Максимівку, пошкодили три приватних будинки.

Нагадаємо, за інформацією Міноборони, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 12 областей. З різних видів озброєння (міномети, танки, ствольна артилерія, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА та тактична авіація) були атаковані 180 населених пунктів та 180 об'єктів інфраструктури.