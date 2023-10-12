Головне за ніч та ранок четверга, 12 жовтня: бої під Авдіївкою, 42 знищених танки противника, ворожа ДРГ на Сумщині

Нічний наліт "шахедів" з півночі і півдня, 95 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, ворожі обстріли, стрілянина в бізнес-центрі в Києві.

У ніч на 12 жовтня росіяни атакували Україну ударними дронами типу "Shahed" з північного та південного напрямків – Білгородської області (РФ) та із мису Чауда (окупований Крим). Було запущено 33 "Шахеди", Сили ППО знищили 28.

Ворожі БпЛА летіли у різних напрямках, відтак протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України.

Цієї ночі російські терористи вчергове атакували Одеську область. Сили ППО збили 10 ворожих дронів, проте є і влучання у припортову інфраструктуру. Поранена жінка.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 67 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону, відбили понад 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 10 атак східніше Степового, південно-східніше Сєверного та південніше Первомайського Донецької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Покращили тактичне положення в районі західніше Роботиного Запорізької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 12 жовтня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабної війни по 12 жовтня 2023 року армія РФ втратила близько 284 890 осіб, за минулу добу – 990. Також за добу було знищено 42 ворожих танки, 44 бронемашини, 32 артсистеми.

Про інші втрати противника – в новині.

У Солом’янському районі Києва сьогодні вранці озброєний чоловік увірвався до бізнес-центру, вигнав охоронців з будівлі та здійснив декілька хаотичних пострілів, повідомили у МВС.

Бійці КОРД затримали зловмисника, на щастя, ніхто не постраждав. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група.

Як стало відомо, озброєний чоловік, погрожуючи охоронцям, змусив їх покинути будівлю. Там він погрожував встановити “розтяжку”, аби не пустити правоохоронців.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що сьогодні опівночі бійці бригади територіальної оборони, що виконують завдання в районі Сумської територіальної громади, виявили диверсійну розвідувальну групу противника з 8 чоловік.

Диверсанти намагались перетнути державний кордон України та мали за мету рухатись далі в напрямку одного з обʼєктів цивільної критичної інфраструктури.

По противнику відкрили вогонь, понісши бойові втрати, диверсійна група відійшла.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

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