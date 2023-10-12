У Солом’янському районі Києва сьогодні вранці озброєний чоловік увірвався до бізнес-центру, вигнав охоронців з будівлі та здійснив декілька хаотичних пострілів.

Про це повідомили у МВС.

Бійці КОРД затримали зловмисника, на щастя ніхто не постраждав. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група.

Подія сталась на проспекті Вацлава Гавела. На місце прибули спецпризначенці КОРДу.

Як стало відомо, озброєний чоловік, погрожуючи охоронцям, змусив їх покинути будівлю. Там він погрожував встановити “розтяжку”, аби не пустити правоохоронців.

Унаслідок перемовин зловмисника затримано.

Фото: МВС

Нагадаємо, за фактом посягання на життя патрульних під час сутички у Дніпрі 29 серпня, в якій поліцейський смертельно поранив п'яного порушника, відкрито кримінальне провадження.