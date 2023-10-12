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У Києві чоловік увірвався до бізнес-центру і влаштував стрілянину

Бійці КОРД затримали зловмисника.

У Києві чоловік увірвався до бізнес-центру і влаштував стрілянину
Фото: МВС

У Солом’янському районі Києва сьогодні вранці озброєний чоловік увірвався до бізнес-центру, вигнав охоронців з будівлі та здійснив декілька хаотичних пострілів.

Про це повідомили у МВС.

Бійці КОРД затримали зловмисника, на щастя ніхто не постраждав. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група.

Подія сталась на проспекті Вацлава Гавела. На місце прибули спецпризначенці КОРДу.

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Як стало відомо, озброєний чоловік, погрожуючи охоронцям, змусив їх покинути будівлю. Там він погрожував встановити “розтяжку”, аби не пустити правоохоронців.

Унаслідок перемовин зловмисника затримано.

Фото: МВС

Нагадаємо, за фактом посягання на життя патрульних під час сутички у Дніпрі 29 серпня, в якій поліцейський смертельно поранив п'яного порушника, відкрито кримінальне провадження.

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