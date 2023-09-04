Стрілянина у Дніпрі: діти загиблого чоловіка розповіли матері, що він сів за кермо п’яним

Діти загиблого у Дніпрі чоловіка розповіли його колишній дружині Наталії Сілогаві, що батько був нетверезий, коли сідав за кермо перед конфліктом з патрульною поліцією. Джумбері Сілогава не вперше сідав за кермо п’яним.

Про це Наталія розповіла у коментарі Суспільному.

"Я була у справах, коли діти зателефонували, мовляв, тато хоче повезти їх на море на три дні і відзначити день народження. Сказав, зібратись терміново. Мене це не здивувало… Але я насправді відчувала, мені було не спокійно, я навіть розплакалася, але не телефонувала їм, щоб не засмучувати", – сказала вона.

Наталія додала, що вона не знала, що її колишній чоловік нетверезий, проте зазначила, що він не вперше сідав п’яним за кермо.

"Я дітям кажу, чого ви мені не сказали, що тато п’яний?! Вони відповіли: мам, ми йому довіряємо, ми не боялися з ним… Мене обурюють тік-токи, в яких говорять, що там була дружина. Мене там не було. Діти їхали з моїм колишнім чоловіком та його дівчиною. Це для мене дуже важливо, адже мої діти дивляться оці всі соцмережі і їм дуже не приємно, і коли моїм дітям бажають смерті", – сказала жінка.

Діти Джумбері Сілогава (14-річний Давид та 12-річний Джумбері) що перебували в автомобілі під час сутички з поліцейськими та стрілянини, потребують психологічної допомоги і незабаром почнуть займатися із психологами.

Нагадаємо, 29 серпня співробітник патрульної поліції у Дніпрі смертельно поранив чоловіка. Патрульні зупинили автомобіль для перевірки, між патрульними та водієм виник конфлікт. Водій накинувся на патрульних і почав їх бити, після чого один з поліцейських застосував вогнепальну зброю.

31 серпня було відкрито кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних під час сутички у Дніпрі. У той же день Кіровський райсуд Дніпра відправив під цілодобовий домашній арешт на 60 патрульного, який вбив Джумбері Сілогава.