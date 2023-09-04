На Харківщині підірвався на боєприпасі трактор

У селі Одноробівка Богодухівського району Харківської області під час польових робіт підірвався на боєприпасі трактор.
Про це повідомляє у Telegram ДСНС України.
"Під час польових робіт 45-річний оператор трактору МТЗ-82 наїхав на ВНП. Внаслідок вибуху чоловік, на щастя, не постраждав, проте техніка зазнала значних пошкоджень", – йдеться у повідомленні.
У ДСНС наголошують, що деокуповані території ще тривалий час будуть потенційно небезпечними. Тому варто бути обережними і дослухатися до рекомендацій саперів. А саме:
- не їздити невідомими чи неперевіреними ґрунтовими дорогами;
- не чіпати будь-які підозрілі предмети;
- не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.
У разі виявлення підозрілого предмета необхідно повідомити про це за телефонами "101" або "102”.
Нагадаємо, 28 серпня у Балаклійській громаді Ізюмського району на Харківщині на боєприпасі підірвався дистанційно керований трактор. Минулося без постраждалих.