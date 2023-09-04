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Окупанти обстріляли Сумщину з артилерії

РФ вдарила по цивільній інфраструктурі міста Дружба Шосткинського району. 

Окупанти обстріляли Сумщину з артилерії

Сьогодні зранку окупанти обстріляли Сумську область з території Російської Федерації.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Близько 8:00 росіяни обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру міста Дружба Шосткинського району. 

Місцева жителька отримала поранення, перебуваючи на території власного будинку. Пошкоджено 7 приватних будинків.

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Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. Після цього матеріали кримінального провадження будуть передані до управління СБУ в Сумській області.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, СБУ затримала агента ФСБ, який збирав інформацію про ЗСУ на Сумщині. Чоловік це робив під виглядом “робочих” поїздок по регіону на власному автомобілі і мав зв'язки з криміналітетом у Росії.

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