РФ використовує програмне забезпечення “Infamous Chisel” для викрадення військової інформації в Україні

31 серпня Національний центр кібербезпеки спільно з міжнародними партнерами опублікував звіт про кампанію шкідливого програмного забезпечення, націлену на мобільні пристрої Android, які використовуються українськими військовими.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великобританії.

ПЗ, що отримало назву “Infamous Chisel”, використовувалося російською групою кіберзагроз, відомою як Sandworm. Раніше НЦК приписував групу Головному центру спеціальних технологій Головного розвідувального управління (ГРУ) Генерального штабу Росії.

“Infamous Chisel” забезпечує постійний доступ до скомпрометованих Android-пристроїв, а також їх обробку та фільтрацію. Це стосується і цільових програм, які використовуються українськими військовими.

ПЗ, найімовірніше, використовувався для крадіжки конфіденційної військової інформації. Ця діяльність демонструє використання Росією кіберпотуженостей для підтримки вторгнення в Україну.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 September 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/lFsm0CCueL — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 4, 2023

Нагадаємо, раніше США та їхні союзники з розвідувального альянсу “П’ять очей” підвтердили, що російські військові хакери атакували мобільні пристрої українських солдатів, щоб викрасти конфіденційну інформацію з поля бою.