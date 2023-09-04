У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
Міноборони розширило межі придатності до військової служби
Міноборони розширило межі придатності до військової служби
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
За крок до відключень: Україні вже не вистачає електроенергії
За крок до відключень: Україні вже не вистачає електроенергії
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Я вирішив провести заміну міністра оборони, – Зеленський
Я вирішив провести заміну міністра оборони, – Зеленський
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
Поліція викрила шахрайські саll-центри у Львові, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі
Поліція викрила шахрайські саll-центри у Львові, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ використовує програмне забезпечення “Infamous Chisel” для викрадення військової інформації в Україні

ПЗ використовувалося російською групою кіберзагроз, відомою як Sandworm. 

РФ використовує програмне забезпечення “Infamous Chisel” для викрадення військової інформації в Україні
Фото: ekathimerini.com

31 серпня Національний центр кібербезпеки спільно з міжнародними партнерами опублікував звіт про кампанію шкідливого програмного забезпечення, націлену на мобільні пристрої Android, які використовуються українськими військовими.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великобританії.

ПЗ, що отримало назву “Infamous Chisel”, використовувалося російською групою кіберзагроз, відомою як Sandworm. Раніше НЦК приписував групу Головному центру спеціальних технологій Головного розвідувального управління (ГРУ) Генерального штабу Росії.

Підписуйтесь на наш Google News

“Infamous Chisel” забезпечує постійний доступ до скомпрометованих Android-пристроїв, а також їх обробку та фільтрацію. Це стосується і цільових програм, які використовуються українськими військовими.

ПЗ, найімовірніше, використовувався для крадіжки конфіденційної військової інформації. Ця діяльність демонструє використання Росією кіберпотуженостей для підтримки вторгнення в Україну.

 

Нагадаємо, раніше США та їхні союзники з розвідувального альянсу “П’ять очей” підвтердили, що російські військові хакери атакували мобільні пристрої українських солдатів, щоб викрасти конфіденційну інформацію з поля бою.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies